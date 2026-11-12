¿El fin del mundo? Esto se sabe del apocalipsis este viernes 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre de 2026 no es una fecha más para los escépticos debido a que hay una antigua investigación científica titulada “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, publicada en la revista Science el 4 de noviembre de 1960, donde se podría acabar el mundo.

Cabe destacar que el mencionado trabajo fue llevado a cabo por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, investigadores de la Universidad de Illinois. Ellos manifestaron que se utilizaron estimaciones históricas para tener en cuenta el crecimiento de la población humana durante aproximadamente dos milenios.

La condición en cuestión no se mantuvo como esperaban ya que en las últimas décadas el crecimiento demográfico mundial comenzó a desacelerarse, por lo que la proyección perdió precisión. Naciones Unidas manifestó que la población mundial alcanzó aproximadamente 8 mil 200 millones de personas en 2024 y podría llegar a un máximo cercano a 10 mil 300 millones durante la década de 2080.

In the latest #SciencePodcast🎙️, researcher Javier Birchenall discusses predictions of world-ending crises—starting with a prediction published in a Science paper in 1960 that suggested Earth’s population would reach a singularity on 13 November 2026. 🎧 Listen here: https://t.co/vUsBbyQsnt — Science Magazine (@ScienceMagazine) October 15, 2026

¿El fin del mundo será el 13 de noviembre?

Cabe destacar que no hay una evidencia científica que diga que el mundo llegará a su fin el 13 de noviembre del 2026. Lo que planteo el estudio es más matemático condicionaod a una tendencia de crecimiento, pero no hay una fecha comprobada para este descenlace.

El título sin dudas es llamativo, pero su contenido está más relacionado con el contexto histórico y científico. La fecha representa una proyección que no se cumplió, no una advertencia de que la humanidad desaparecerá.

En simples palabras tenemos que decir que la fórmula matemática manifestaba que para esta fecha la población iba a crecer de manera acelerada por lo que lo sería un número imposible de alcanzar en la realidad. Ante esta simulación es que los recursos del planeta no iban a poder abastecer a la humanidad

La realidad está muy lejos del número que predecía ese estudio y a esto le tenemos que sumar la baja natalidad que está registrándose.