3 plantillas de estampas brillantes de Plim Plim y sus amigos

Plim Plim y sus amigos son una de las mejores compañías de los más pequeños por lo que quieren llevarlo con ellos a todas partes como así también decorar cada espacio con el payasito.

En esta oportunidad te vamos a contar sobre 3 plantillas de estampas de Plim Plim y sus amigos que son ideales para poder personalizar cualquier objeto, además son brillantes por lo que quedan más que bien.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Plim Plim?

Si quieres que los más pequeños personalicen sus objetos o cumpleaños con Plim Plim puedes optar por estas estampas:

Plantilla de círculos para golosinas y recuerdos

En estas etiquetas redondas se incluye a Plim Plim, Nesho, Bam, Acuarella, Mei-Li y Hoggie sobre fondos festivos de lunares y rayas. Si deseas imprimirlo puedes acceder al set imprimible gratuito desde la sección de kits de cumpleaños en Ideas para Imprimir.

Plim Plim Esta es una buena opción. (Pinterest /Pinterest)

Plantilla de personajes troquelados (siluetas)

Otra de las opciones es optar las plantillas que contienen ilustraciones individuales de cuerpo entero con borde blanco listo para recortar alrededor de cada figura. Las mismas suelen estar disponibles en planchas completas con los personajes sueltos en Pinterest, pero si deseas algo de mayor resolución puedes comprarlos en Etsy.

Plantilla de etiquetas rectangulares y escolares

Como última opción tenemos estos diseños que se presentan con unos hermosos marcos coloridos con espacio en blanco para escribir nombres. Son una buen opción para cuadernos, frascos o bolsitas.

Plim Plim Estos son buenas opciones. (Pinterest /Pinterest)

¿Cómo lograr el efecto brillante?

Para lograr el efecto brillante es importante que las impresiones se hagan sobre papel glossy adhesivo de 115 g a 135 g para obtener colores vivos y brillo inmediato.

Luego vas a pegar una lámina de contact transparente o vinilo holográfico con estrellas sobre la hoja impresa antes de recortar cada estampa.