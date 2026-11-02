El corte de cabello que rejuvenece al instante y aporta volumen después de los 40: cómo lucirlo

Si bien es cierto que los cortes de pelo no tienen edad, hay algunos estilos que son más favorecedores conforme se va madurando por la manera en que se acoplan al cabello y hacen lucir el rostro. Y para mujeres de 40 años en adelante, el bob texturizado es un corte que ayuda a rejuvenecer la imagen y aporta un aire de frescura sumamente favorecedor que luce bien en cualquier ocasión.

Cómo es el bob texturizado y por qué este corte de cabello favorece después de los 40 años

El bob texturizado conserva la estructura original de este famoso peinado que apuesta por las melenas mini, pero con movimiento marcado para afinar las facciones al instante. Es decir, no es completamente recto como en su versión clásica, sino que tiene algunas cortinas que cumplen con la función de crear una sensación visual de mayor densidad y a la vez, suaviza las facciones por la forma en que cae sobre el rostro, según explica el portal especializado en belleza Clementines A Boutique Salon.

El bob texturizado es muy favorecedor para mujeres a partir de los 40 años|Pinterest

Gracias a su versatilidad, puede hacerse en diferentes largos y tipos de cabello, ya que este tipo de cortes permiten jugar con melenas lacias o de rizos pronunciados. La clave está en pedir una versión que se adapte al tipo de rostro y que sea compatible para estilizarse en el día a día.

3 claves para lucir el bob texturizado y quitarte años al instante

Pide capas ligeras para no deformar el bob . Si quieres que tu corte de cabello se vea siempre elegante y listo para cualquier ocasión, hazte las capas ligeras y bien pronunciadas. Evita los degrafilados y, si lo prefieres, también puedes añadir un fleco que remarque la zona de pómulos



. Si quieres que tu corte de cabello se vea siempre elegante y listo para cualquier ocasión, hazte las capas ligeras y bien pronunciadas. Evita los degrafilados y, Apuesta por el movimiento . Aunque el bob clásico consiste en una melena mini y perfectamente bien delineada, cuando se trata del bob texturizado para rejuvenecer, puedes jugar con el movimiento de las capas . De acuerdo con los tips de Grazia Magazine US , lo ideal es peinarlo con calor para resaltar las cortinas, lo que hará que tu rostro se vea rejuvenecido y revitalizado.



. Aunque el bob clásico consiste en una melena mini y perfectamente bien delineada, . De acuerdo con los tips de , lo ideal es peinarlo con calor para resaltar las cortinas, lo que hará que tu rostro se vea rejuvenecido y revitalizado. Elige un largo compatible con tu tipo de rostro. Uno de los errores que muchas mujeres cometen a la hora de hacerse un corte bob, es el aferrarse a inspiraciones de redes sociales sin considerar lo que realmente les favorece. Por ejemplo, a los rostros alargados les quedan los bob midi y a los rostros con forma de corazón, el bob corto queda espectacular.