El estrés laboral, burnout o síndrome del trabajador quemado puede afectar de manera directa a la concentración, el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas; por ello, especialistas de la UNAM recomiendan incorporar pausas activas, ejercicios de respiraciones y límites saludables durante las jornadas de trabajo de manera regular y cotidiana.

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3 métodos para manejar el estrés laboral y despejar tu mente en la oficina

Pausa activa de cinco minutos

De acuerdo con los expertos, durante una jornada laboral se puede generar tensión muscular y fatiga, por lo que es recomendable realizar pausas activas, levantarse del escritorio, caminar, estirar cuello, hombros, espalda y muñecas. Esto de acuerdo con La Facultad de Medicina de la UNAM impulsó en 2026 el programa “5 minutos por tu salud: respira, estira y sigue”.

Practica la respiración conciente

Cuando se siente tensión en exceso y demasiadas tareas pendientes, puedes dedicar unos minutos para respirar de manera consciente, La maestra Claudia Ramírez, terapeuta del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, hace mención de respirar de manera profunda y diafragmática para ayudar a disminuir la sobreactivación del cuerpo.

Establece límites y organiza tus pendientes

Para reducir los niveles de estrés y agotamiento, es importante colocar límites. De acuerdo con la especialista Ingrid Vargas. El establecer horarios y aprender a poner límites para evitar que las tareas cotidianas se conviertan en una fuente constante de tensión.

¿Estos métodos pueden evitar el burnout?

Se debe tomar en cuenta que las pausas activas, la respiración consciente y la organización personal pueden ayudar a mejorar el estrés cotidiano. No obstante, esto no es cura para el síndrome del burnout. Por ello, lo recomendable es acudir con especialistas de la salud que diagnostiquen la situación y ofrezcan soluciones concretas para combatir el estrés laboral extremo.