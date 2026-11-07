Lip maxxing: así puedes lograr esta técnica que le da volumen a tus labios

En esta temporada muchas mujeres buscan tener unos labios XL por lo que hay una forma sencilla de hacerlo por medio del maquillaje. La técnica en cuestión se llama lip maxxing que ayuda a crear una sonrisa definida y con dimensión.

Para poder lograr este efecto no solo tienes que salir del contorno con un delineador, sino que se debe tener en cuenta el lugar donde colocas el color, las zonas a iluminar y la combinación de texturas. Es por esto que te vamos a contar cómo aplicar la técnica correctamente.

¿Cómo realizar el lip maxxing?

El primer paso es realizar un overlining que es delinear ligeramente por fuera del contorno natural de los labios con el objetivo de crear una ilusión de dimensión. No exageres la línea, sino que debes concentrar el delineado en el arco de Cupido y en el centro del labio inferior.

Deberás tomar un delineador que sea uno o dos tonos más oscuros que tu labial y realiza pequeños trazos para seguir la forma de tus labios. Difumina el color con dirección al interior para que no quede muy marcado.

También puedes conseguir un contorno más definido con tintas labiales. La punta permite realizar trazos precisos y seguir la forma natural de los labios, e incluso crear un ligero overlining.

Luego del delineado el paso que sigue es poder elegir correctamente las texturas correctas. Una buena opción es usar labiales mate que definen el color, pero para obtener mayor volumen opta por los acabados satinados y brillantes. Estos reflejan la luz y crean una ilusión óptica que hace que los labios parezcan más llenos.

Te recomendamos aplicar un labial en un tono ligeramente más claro en el centro de la boca y lo difuminas hacia los bordes. Continúa agregando una pequeña cantidad de gloss en el centro del labio superior e inferior. Así obtendrás dimensión y brillo.

Si lo deseas puedes incorporar un lip gloss con efecto plumping que brindan un acabado brillante y según su fórmula pueden dar mayor volumen temporal. Para un acabado natural usa tonos transparentes, rosados o nude que permitan que el delineado siga siendo el protagonista.