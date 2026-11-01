Ni rojo ni beige: este es el color de labial que se vuelve tendencia este otoño

El lápiz labial es uno de los productos de cosmética más utilizados por todas las mujeres en el mundo y que tiene la particularidad de colocarse sobre la boca para poder darle un color diferente y resaltarla. El mismo se puede llevar a cualquier parte, y están de diversos colores, como el rojo o el beige, pero quedaron en el olvido, y hay un tono que será tendencia en este otoño y que trasmitirá elegancia, convirtiéndose en el más usado por todos.

Tal como lo mencionábamos, el lápiz labial es un producto cosmético compuesto por ceras, aceites y pigmentos que aporta color, textura y protección a los labios; y en el cual nos encontramos diversos tipos como mate, cremoso, líquido, con ácido hialurónico o hidratantes; y que se puede llevar a cualquier lugar, debido a su tamaño. Entre las ventajas es que realzará la boca con sus diversos colores y combinar incluso con las prendas.

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Cuáles son los colores más comunes del lápiz labial

Entre los colores más comunes que debemos mencionar del lápiz labial es el rojo, quizás el más utilizado y popular de todos y que tiene como ventaja principal es la capacidad instantánea para transformar cualquier look, aportando seguridad y elegancia. Sin embargo, los expertos en maquillaje aseguran que este tono, junto con el beige, quedarán en el olvido en este otoño y hay otro color que los reemplazará.

Este es el color de labial que será tendencia

El color que será tendencia en este labial durante el otoño es el marrón, que aparecerá más diluido, mezclado con chocolate, café, caramelo o tostados que dejan entrever el tono natural del labio y permitirán decidir cuánto color queremos llevar.A su vez, la forma de aplicarlo es mucho más fácil y bastará con aplicar el color y pasar después el dedo por los bordes para quitarle definición.

Por otro lado, podrás conseguir el labial de color marrón Rouge Coco Baume de Chanel y se trata de un bálsamo que te permitirá pasar de un ligero velo de color a un resultado más intenso de acuerdo al número de capas; en donde el acabado conserva la luminosidad natural que se va modificando con el tiempo.