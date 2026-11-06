Cómo lograr unos labios con efecto voluminoso usando únicamente delineador y gloss

¿Quieres que tus labios luzcan más voluminosos sin utilizar demasiados productos o gastar algunos pesos? El delineador y un gloss pueden convertirse en tus aliados para conseguir un efecto de mayor dimensión con un acabado natural. El secreto está en elegir los tonos adecuados, delinear o perfilar estratégicamente y aprovechar el brillo para crear una ilusión óptica de volumen y carnosidad.

Si deseas saber más sobre estos trucos y técnicas sigue leyendo que aquí te dejamos algunos trucos y tips para crear unos labios con más volumen sin necesidad de gastar en rellenos, y técnicas costosas que cambiarán permanentemente la apariencia de tu rostro.

¿Qué delineador y gloss se debe de elegir para maquillar los labios?

Para crear un resultado natural de unos labios voluminosos lo ideal es utilizar un delineador en tono nude, rosa o de los que van de tonos café al amarronado que sea ligeramente más oscuro que el color natural de tus labios ya que la diferencia debe ser sutil para evitar que el contorno se vea demasiado marcado o perfilado.

Por otro lado,, el gloss puede ser transparente para mantener unos labios naturales otra alternativa son loss rosas o beige para dar un toque de color. De acuerdo con especialistas en maquillaje, las fórmulas brillantes ayudan a reflejar la luz y hacen que los labios parezcan carnosos.

Paso a paso para conseguir labios con más volumen

1.- Con el delineador, sigue la forma natural de tus labios y define el arco de Cupido, la pequeña curva del labio superior como tip puedes sobrepasar ligeramente el borde en el centro del labio superior e inferior ya que visualmente crearás más volumen.

2.- Una vez que tengas el trazo, utiliza el mismo lápiz para dar pequeños toques hacia el interior de los labios. Así evitarás que quede una línea y conseguirás una transición más natural entre el contorno y el centro.

3.- CUando tengas las líneas marcadas y el contorno empieza a colocar una ligera capa del gloss y añade un poco más en el centro.

4.- Finalmente, si buscas un efecto discreto para el día, apuesta por tonos nude y brillo transparente. Para la noche, puedes elegir un delineador marrón suave y un gloss rosado.