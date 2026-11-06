El truco definitivo con aceites esenciales para ahuyentar arañas e insectos sin químicos agresivos

A veces es inevitable que los insectos puedan invadir nuestros hogares. Si tu hogar tiene problemas con las arañas, las hormigas u otro tipo de insectos, existe una alternativa con buen aroma y sin químicos agresivos que puedes utilizar. Uno de los más populares es el aceite esencial de menta. Su aroma intenso le resulta desagradable a cierto tipo de arácnidos en determinadas condiciones y es una buena opción si no tienes plaga en el hogar.

¿Por qué se recomienda el aceite esencial de menta para los insectos?

El aceite de menta se caracteriza por contener mentol, lo que le da su olor tan característico. Un estudio publicado por el Journal of Economic Entomology encontro que el aceite de menta podía repeler a dos de las tres especies de arañas evaluadas. Cabe mencionar que la respuesta varía mucho entre las especies, pero si en tu casa no tienes una plaga y solo lo haces por prevención, es una buena barrera.

¿Cómo poner aceite de menta en la casa para alejar a las arañas?

Ojo, no vayas a querer rociar de aceite de menta cada rincón o mueble de la casa. Usar una cantidad excesiva no mejorará ninguno de los resultados. Lo que debes hacer al adquirir un producto comercial formulado y etiquetado para el uso que necesitas: podrás encontrar que viene con instrucciones. Síguelas con cuidado y evita rociarlas en superficies delicadas, la piel o los animales. También toma en cuenta que, antes de aplicar, debes ventilar la casa y evitar rociarlo cerca de alimentos. Si hay personas con asma o mascotas, presta atención a las advertencias del producto.

¿Qué funciona mejor para evitar arañas e insectos?

Si tienes un problema con las arañas u otro tipo de insectos, reduce las vías de entrada y ataca directamente a los lugares donde ellos se esconden. Sella las grietas alrededor de las ventanas y puertas. Instala mosquiteros, quita telarañas y limpia los rincones poco utilizados. Si son muchos, consulta a un experto en plagas.