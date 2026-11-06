La sala decorada para Navidad pasó de moda: 3 espacios de la casa que debes iluminar en diciembre 2026

Estamos a poco más de un mes de la llegada de Navidad y hay quienes ya están realizando las compras para poder adornar la casa y dejarla acorde para recibir esta fecha, como es el caso del armado del árbol de Navidad o de decorar el salón, el lugar más importante dentro de un hogar y que tendrá el mayor protagonismo. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que hay tres espacios en la casa que necesitarán más atención y que aportarán un estilo diferente.

Tal como sabemos, uno de los espacios que más decoramos durante la Navidad es el salón o living, y es que es la zona que se caracteriza por ser más grande que los demás y en donde podemos disponer de una buena decoración, como la colocación del árbol de Navidad, los otros adornos navideños y un juego de luces que harán que se vea un ambiente acogedor.

Por qué es importante la decoración navideña en el salón

La decoración navideña en el salón es fundamental porque esta estancia representa, entre otras cosas, el corazón social de la casa, actuando como el principal punto de encuentro familiar y porque es el que se llevará todas las miradas durante la Navidad. Pero, los especialistas aseguran que la decoración en este lugar no va más, porque le quitará protagonismo a otros espacios, por lo que estos son los tres ambientes que debes iluminar también para esta fecha.

Los 3 espacios que debes decorar para Navidad

Baño: es uno de los espacios que puedes decorar en Navidad, y los expertos recomiendan colocar velas con aromas característicos de la temporada o toallas de mano con motivos navideños

Pasillos y dormitorios: es otro de los espacios que podrás decorar en esta Navidad y en donde los expertos proponen colocar un moño rojo sobre un aplique de luz, siempre que no interfiera con el funcionamiento. En las habitaciones, se pueden colocar ramitas verdes sobre los marcos de los cuadros