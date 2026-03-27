3 cosas que no debes hacer al exfoliar tu piel en primavera

Un buen cuidado de la piel puede mantenerla sana y resplandeciente, remarcan desde el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos hacen referencia a la importancia de mantener una limpieza suave, utilizar protección solar y llevar adelante un estilo de vida saludable para retrasar el envejecimiento natural y prevenir diversos problemas de la piel.

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Ahora, con el inicio de la primavera, los cuidado sobre nuestra piel deben incrementarse ya que las condiciones atmosféricas son otras y el sol parece ejercer con más potencia su labor. Es por esto que además de consejos aparecen algunas advertencias con el fin de proteger nuestra piel en esta estación.

¿Por qué cuidar la piel en primavera?

Gemini es una Inteligencia Artificial (IA) que ha sabido ganarse un lugar en la vida de muchas personas. A diario responde consultas de toda índole y aquellas que tratan sobre el cuidado de la piel abundan ahora con el comienzo de la primavera.

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“Cuidar la piel en primavera es fundamental para facilitar la transición tras el invierno, ya que el aumento de la temperatura y la humedad activa las glándulas sebáceas, lo que puede provocar brotes o mayor brillo”, remarca la IA de Google.

Gemini destaca que la primavera es la temporada de mayor proliferación de polen y alérgenos ambientales que, junto con el viento estacional, suelen comprometer la barrera cutánea, causando irritaciones o sensibilidad en el rostro.

Errores que hay que evitar al exfoliar la piel

Teniendo en cuenta que la radiación ultravioleta se intensifica considerablemente en esta época, Gemini advierte que aumenta el riesgo de manchas solares y envejecimiento prematuro si no se refuerza la protección. De todos modos, pone cierto reparo en una de las acciones de belleza más empleadas, la exfoliación.

“La primavera es una época de transición donde la piel suele estar más sensible debido al cambio de clima y al aumento de la exposición solar”, explica la Inteligencia Artificial y precisa que, para mantener una textura suave sin comprometer la barrera cutánea, existen tres errores comunes que es mejor evitar:

Exfoliar durante el día: Uno de los errores más críticos es realizar este proceso por la mañana. La exfoliación elimina las células muertas y deja la piel "nueva" expuesta, lo que la hace mucho más vulnerable a los rayos UV, que ya empiezan a ser más intensos en esta temporada.



Lo ideal: Hazlo siempre por la noche para permitir que la piel se recupere durante las horas de sueño.

Olvidar la hidratación inmediata: Muchos cometen el error de exfoliar y dejar la piel "al aire" para que respire. Sin embargo, al exfoliar retiramos parte de los aceites naturales. Si no sellas la humedad inmediatamente después, corres el riesgo de sufrir deshidratación o irritación por el polen y el viento primaveral.



Consejo: Aplica un sérum o crema hidratante con ingredientes calmantes justo después de secar tu rostro suavemente.

Usar exfoliantes físicos muy abrasivos: En primavera, la piel puede presentar algo de inflamación por alergias estacionales. El uso de granulados muy gruesos (como café o azúcar grande) puede causar microdesgarros.

