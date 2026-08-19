Chau estrés: 5 ejercicios breves que puedes hacer en casa o en la oficina

La actualidad mantiene a una gran cantidad de personas inmersas en rutinas laborales con una carga de estrés significativa. Llegar a casa es lo que más quieren pero parece no ser la solución por la monotonía de cada semana.

Noticias San Luis Potosí del 18 de agosto 2026

Al respecto, los expertos aconsejan buscar alternativas que permitan desestructurar esas rutinas, despejar la mente y relajar al cuerpo. Es por eso que en esta oportunidad se destacarán algunos ejercicios breves que pueden hacerse en la oficina o en casa para liberar la tensión acumulada durante la jornada laboral.

¿Qué es el estrés?

El Instituto Nacional de Salud Pública (México) precisa que el concepto de estrés proviene del término inglés "stress", que significa tensión provocada por situaciones agobiantes que generan reacciones orgánicas o trastornos psicológicos. En este punto, puntualiza que “estrés es toda demanda física o psicológica de lo habitual que provoca un estado ansioso en el organismo”.

♬ original sound - Dr. Duck @dr.patricio_ochoa La mayoría de las personas no vive “estresada”… vive adaptada al estrés. En neurociencia esto se llama alostasis: el cerebro se acostumbra a tener el sistema de alarma encendido tanto tiempo que deja de identificarlo como estrés. No porque sea sano, sino porque así puede seguir funcionando. El problema es que ese modo supervivencia, sostenido en el tiempo, desgasta al cuerpo, acelera el envejecimiento cerebral y apaga funciones clave como la digestión, el sueño profundo, la creatividad y la motivación. Por eso el estrés crónico no siempre se siente como ansiedad. A veces se siente como mala digestión “sin causa”, no poder relajarte ni en vacaciones, dormir y no recuperarte, sentir todo plano o volverte más rígido y reactivo. La meta no es vivir sin estrés, sino recuperar variabilidad: que tu sistema nervioso sepa activarse cuando hace falta… y apagarse cuando ya no. #drduck

Por su parte, el Instituto Nacional de la Salud Mental (Estados Unidos) remarca que todas las personas experimentan estrés y a veces puede ser abrumador. Es por eso que advierten que podemos correr el riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad si sentimos que no podemos controlar el estrés y si sus síntomas interfieren en nuestra vida diaria, no permiten hacer cosas y parecen estar siempre presentes.

Los mejores ejercicios antiestrés

Por todo lo señalado, y con el fin de buscar una solución, diferentes expertos en salud mental señalan que las pausas activas breves, de entre uno y cinco minutos, constituyen una estrategia práctica e inmediata para interrumpir la acumulación de tensión, reducir los niveles de cortisol y recuperar el enfoque durante la rutina diaria, ya sea en el hogar o en la oficina.

Es en este marco que estudios científicos destacan que realizar movimientos de corta duración y cierta intensidad no requiere equipamiento especial y resulta suficiente para activar la circulación, favorecer la regulación emocional y despejar la mente sin interrumpir de forma prolongada la jornada. Por lo tanto, a continuación se detallan los 5 ejercicios más recomendados para hacerle frente al estrés:

