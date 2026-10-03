Estas son las mejores plantas para atraer los colibríes en otoño

Los colibríes son una de las aves más importantes que podemos encontrar dentro de un jardín y es que se caracterizan por sus alas y por no utilizar sus miembros inferiores.

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A esta altura del año y hasta diciembre, miles de estas aves suelen emigrar hacia México buscando lugares más cálidos y por si no sabías, hay cinco plantas que atraerán a estas especies.

Entre las características que debemos mencionar de los colibríes es que son una enorme familia de aves diminutas, de colores vibrantes y fascinantes; y que nos encontramos con un total de 366 especies en donde cada una se diferenciará de otra. A su vez, se destacan por su extenso y alargado pico que les sirve para alimentarse de muchas plantas que tenemos en el jardín y porque tienen la capacidad de batir sus alas hasta 90 veces por segundo.

¿Qué plantas atraen a los colibríes?

Te habrás preguntado seguramente el motivo por el cual los colibríes aparecen en el jardín y esto se debe a que están en la búsqueda de alimento, agua, un entorno seguro con flores ricas en néctar, entre otros. Además, su presencia está ligada a buenas señales en nuestra vida y si quieres atraer a estas aves, debes saber que hay cinco plantas que serán ideales para ellos.

colibrí

Ellos se ven atraídos por plantas con flores de formas tabulares y colores vistosos: rojas, amarillas, y moradas que ofrecen el néctar que necesitan estas especies para recuperar fuerzas.

Las que debes tener en tu jardín son:



Mirto

Aretillo

Lavanda

Variedades de salvia

Los especialistas en jardinería aseguran que para que se acerquen los colibríes a nuestro jardín, hay que mantener estas plantas libres de pesticidas químicos que garantizará un entorno seguro para estas aves y fomenta la conservación de la biodiversidad local frente al crecimiento de las ciudades.