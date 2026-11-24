Si hay un platillo que recuerda a las fiestas decembrinas y muchos esperan esta temporada para comerla, es la ensalada de manzana, una de las recetas navideñas más deliciosas y fáciles de hacer en casa. Lo mejor de todo, es que se trata de una preparación muy versátil que permite experimentar con los ingredientes para darle un sabor exquisito, como la versión de un postre de tres leches que conquista a todos los paladares.

Ingredientes para la ensaldada de manzana estilo tres leches: perfecta para Navidad 2026

6 manzanas medianas. Pueden ser rojas o amarillas, dependiendo de cuál prefieres.

Una lata de leche evaporada

Una taza de media crema

Una lata de leche condensada

Una taza de piña en almíbar

Media taza de nuez picada finamente

Pasas al gusto. También pueden sustituirse por arándanos

ensalada de manzana La ensalada de manzana con tres leches es perfecta para consentir a tu familia en Navidad. FOTO: Canva

Receta de ensalada de manzana de tres leches: cómo hacer este rico postre navideño

Lava, pela y corta las manzanas en cubos medianos. Si lo prefieres, puedes conservar la cáscara y solo debes desinfectar la fruta perfectamente bien.

En un bowl grande, prepara la mezcla de tres leches para la ensalada navideña. Agrega la leche condensada, la leche evaporada y la media crema. Usa una pala para incorporar los ingredientes y bate hasta adquirir una consistencia suave.

Añade la manzana, la piña, las nueces y las pasas o arándanos. Mueve suavemente para que las tres leches cubran todos los ingredientes, pero sin deshacer la fruta.

Si quieres que tu ensalada de manzana quede más espesa, puedes añadir un extra de media crema. Al final solo tendrás que comprobar que el dulzor de tu agrado.