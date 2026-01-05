Las 5 cosas materiales que los millennials están pidiendo a los Reyes Magos 2026

La noche de este 5 de enero no solo ilusiona a miles de niños que esperan con ansias la llegada de Los Reyes Magos para disfrutar de sus regalos a la mañana siguiente, pues a ellos se les une toda una generación millennials, pues aprovechan esta fecha para dejar su lista de deseos y consentir ese niño interior.

Estas son las cinco peticiones que más aparecen en las cartas millennials, donde Melchor, Gaspar y Baltazar tienen la tarea de regresar esos objetos materiales que mezclan tecnología, tendencias y un fuerte regreso a la infancia.

Tamagotchis y juguetes retro

El clásico juego de “mascota virtual” está de vuelta. Los tamagotchis de este 2026 tiene varias variantes desde el clásico que es de pixeles con pantalla verde y negro hasta los más avanzados, con pantalla a color y un universo infinito de mascotas, además, piden otros juguetes noventeros como los tetris o vinilos que se han convertido en objetos de colección, pero también en un guiño a la niñez. Muchos millennials los piden por nostalgia y porque siguen siendo igual de adictivos.

Consolas y videojuegos de edición retro

Playstation, Nintendo Switch, Super Nintendo Mini, Game Boy reeditadas y consolas con juegos precargados lideran las ventas. Para esta generación, volver a jugar títulos clásicos es una forma de desconectar sin complicaciones.

Sneakers y ediciones especiales

Los tenis coleccionables, colaboraciones con artistas, marcas de lujo o reediciones icónicas son uno de los regalos más deseados.

Gadgets para el hogar inteligente

Desde focos y enchufes inteligentes hasta asistentes de voz y aspiradoras robot, los millennials buscan practicidad y modernidad. Estos dispositivos prometen ahorrar tiempo y convertir el hogar “más inteligente”.

Cámaras instantáneas

Otra tendencia que regresa es el poder capturar recuerdos “a la antigua”. Las cámaras instantáneas son lo que más añoran la generación de los 80’ y 90’, piden cámaras de las que impriman la fotografía al instante en un trozo de papel o simplemente buscan que aquellas físicamente tengan un aspecto retro pero con pantalla digital.

