Cómo hacer un huerto vertical colgante en espacios reducidos con botellas recicladas

Si buscas darle un toque de naturaleza y color a un espacio en la casa pero no es demasiado grande para colocar macetas o zanjas, la idea de un huerto vertical es la mejor opción para que tu casa tenga vida verde y qué mejor manera de hacerlo con el uso de botellas recicladas y el cual puedes colocar en paredes o balcones.

Si quieres crear un huerto vertical en casa te invitamos a seguir leyendo que aquí te dejamos los materiales y el proceso para poder crearlo, lo mejor de todo esto es que se crea con poco presupuesto y es rápido de hacer.

H2: Materiales para hacer un huerto vertical con botellas recicladas

Como te lo mencionamos anteriormente este huerto se realizará con botellas de plásticos así que reúne las suficientes y después analiza que sea de material resistente , lavalas y deja secar. Puedes elegir botellas de 2 litros ya que son un poco grandes pero el tamaño debes considerarlo dependiendo del espacio y del tipo de planta que quieras colocar en ella.

También necesitarás tijeras o cúter, cuerda, tierra para macetas, semillas o pequeñas plantas y un objeto que ayude a perforar las botellas.

Paso a paso para crear tu huerto vertical colgante

1.- Una vez que tengas las botellas limpias retira las etiquetas y con ayuda del cúter o tijeras realiza una abertura rectangular en uno de los lados, procura que sea el suficientemente espacio adecuado para colocar la tierra y permita que las plantas y sus raíces crezcan.

2.- Antes de colocar la tierra realiza pequeños orificios en la parte inferior esto ayudará a que se drene el agua fácilmente, también puedes perforar los extremos para pasar la cuerda y unir varias botellas, una debajo de la otra en forma vertical (estilo escalera).

3.- Una vez que tenga los orificios y estén unidas empieza a colocarles la tierra sin llenar de todo la botella, crea una cama de tierra y después coloca las semillas o plantas y después vuelve a colocar tierra hasta que quede cubierta la semilla o parte de la planta y después riega con moderación.

4.- Finalmente cuelga tu huerto en la pared o espacio que hayas elegido siempre y cuando sea una estructura firme que soporte el peso de las botellas.

¿Qué plantas se pueden cultivar en un huerto colgante?

Debido a que el huerto está creado con botellas de plástico te recomendamos colocar plantas no tan pesadas o de uso cotidiano como: el cilantro, perejil, menta, hierbabuena o albahaca.

Otra opción es colocar plantas pequeñas y de raíces pequeñas, además trata de colocar plantas que necesiten el mismo tipo de luz ya que no puedes mezclar de sombra con las que necesitan de sol ya que se descompensa las necesidades de cada planta.