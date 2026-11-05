A diferencia de lo que se podría pensar, la dieta de tu adorable hámster es más delicada de lo que parece, pues alimentos como el chocolate, el café, las bebidas alcohólicas, la cebolla, el ajo y las semillas de manzana figuran entre los alimentos que deben mantenerse lejos con el fin de evitar que tu amiguito pueda intoxicarse.

Alimentos de cocina que pueden ser mortales para tu hámster

Tener un pequeño hámster como mascota implica brindarle una dieta que le ayude a su confort y óptimo desarrollo, pues una dieta incorrecta puede provocar problemas digestivos o hasta intoxicarlo.

Los alimentos prohibidos en la cocina que pueden ser mortales para tu hámster

Los alimentos prohibidos en la cocina que pueden ser mortales para tu hámster Los alimentos prohibidos en la cocina que pueden ser mortales para tu hámster (Pinterest)

¿Qué alimentos debes evitar darle a tu hámster?

La guía de alimentación para hámsteres: Alimentos que pueden causar daños en las mascotas. Señala que algunos de los productos que deben mantenerse fuera de su alcance son el chocolate, el café y otras fuentes de cafeína, las bebidas alcohólicas, la cebolla y el ajo. También se recomienda evitar las semillas de manzana, el ruibarbo y los alimentos con exceso de azúcar o grasa. Estas precauciones aparecen en guías específicas para la alimentación de hámsteres.

¿Qué puede comer de forma segura?

Expertos aseguran que, para que tu hámster se alimente de manera correcta, la base de su alimentación debe ser un alimento comercial completo formulado para hámsteres. No obstante, también es posible alimentarlo con algunas verduras como la zanahoria, pepino y brócoli, así como pequeñas porciones de manzana sin semillas, pera y fresa.

Debes tomar en cuenta el lavado correcto de los alimentos y no olvides introducirlos gradualmente y retirar los restos frescos para evitar que se descompongan.

Recuerda que ante la menor duda sobre la salud de tu mascota, es necesario que acudas con algún experto para descartar problemas a su salud y bienestar. Es importante que tomes en cuenta que una mascota es mucho más que un animalito de compañía; es parte de tu familia y, por lo tanto, debe recibir afecto.