Razones científicas por las cuales tener un acuario en casa reduce los niveles de estrés diario

Científicamente ha sido corroborado que tener peces en casa no solo puede transformar un espacio, sino que el observarlos favorece, promueve momentos de relajación y bienestar. Expertos de la UNAM explicaron que los peces pueden inducir un estado de relajación cuando se les observa de manera contemplativa.

El mirar peces requiere de atención que desvía la necesidad de concentrarse en pendientes, preocupaciones o estímulos externos; la persona puede dirigir su atención durante algunos minutos hacia algo visualmente repetitivo y tranquilo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la mano de Alberto Tejeda Perea, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), reveló que los peces pueden inducir un estado de relajación cuando se les observa de manera contemplativa.

“Al focalizar la atención en sus movimientos en el agua, estaremos en condiciones de liberar pensamientos y alcanzar un estado de bienestar”, señaló el académico de la UNAM.

Esta idea resulta especialmente interesante, pues no implica tocar o interactuar físicamente con el animal, pues su apreciación solo requiere de una observación consciente.

¿Qué dice la investigación científica?

Una publicación de PLOS ONE reveló que, después de analizar 19 estudios sobre la interacción entre personas y peces en acuarios, se encontró que observar peces puede favorecer la relajación, aunque también señalaron que los resultados son mixtos y que todavía existen limitaciones metodológicas importantes.

En otras palabras, se debe dejar en claro que no puede considerarse un tratamiento contra el estrés o la ansiedad, a pesar de que la evidencia señale que sí tiene un impacto positivo sobre el bienestar general de las personas.

¿Por qué observar peces no es una solución para el estrés crónico?

Las revisiones científicas hasta el momento concluyen que hacen falta investigaciones más sólidas para determinar con precisión cuándo, cómo y para quién la interacción con peces puede producir beneficios.

La Gaceta UNAM señala que una exposición prolongada al estrés constante puede relacionarse con problemas como ansiedad, depresión, fatiga, por lo que el mirar peces no debe sustituir la atención profesional por actividades de relajación, ya que se debe acudir con experto ante la creciente aparición de estos síntomas.