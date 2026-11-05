Cómo usar la tiza escolar para prevenir la humedad y el moho en los placares

El mantenimiento del hogar es una tarea constante que debemos de cumplir y que va mucho más allá de la limpieza superficial diaria. Preservar cada rincón de la casa en óptimas condiciones no solo cuida la estructura del inmueble y el valor de los bienes, sino que también protege la salud de quienes lo habitan.

Cuando logramos detectar pequeños inconvenientes a tiempo y aplicar soluciones preventivas, evitamos que los deterioros cotidianos se transformen en problemas costosos o difíciles de resolver. Esa es la esencia del mantenimiento en todos los hogares.

Humedad en el placar

Uno de los problemas más comunes que podemos encontrar en nuestra casa se concentra en los placares y armarios, espacios particularmente propensos a la acumulación de humedad y la aparición de moho. Al tratarse de ambientes cerrados, oscuros y con muy poca ventilación, el aire tiende a estancarse rápidamente.

Si a esto se le suma el guardado de prendas que aún conservan algo de humedad, la falta de circulación del aire entre las prendas apiladas o la presencia de paredes frías en contacto con el exterior, se generan las condiciones ideales para el desarrollo de hongos, mal olor y manchas en la ropa.

Tiza escolar contra la humedad

Es en estos casos que debemos ponernos manos a la obra y actuar de inmediato. Existen muchos productos industrializados que pueden ayudarnos, pero en muchas oportunidades son los trucos caseros los que nos ayudan a cuidar de nuestro hogar.

En esta oportunidad, la tiza escolar es un aliado económico y extremadamente eficaz para combatir la humedad en los placares gracias a su composición de sulfato de calcio o carbonato de calcio. Este material tiene una estructura porosa con una alta capacidad de absorción, lo que le permite capturar la humedad ambiente antes de que se condense sobre la ropa o las paredes de madera.

Cómo utilizar la tiza escolar en el placar

Reunir los materiales: Conseguir un paquete de tizas escolares blancas (es preferible evitar las de colores para no manchar textiles) y bolsitas de tela porosa como tul, gasa, lienzo o red. Armar los saquitos: Colocar entre 5 y 8 tizas enteras dentro de cada bolsita de tela. Cerrar los saquitos: Atar firmemente la boca de la bolsa con un hilo, cinta o cordel, dejando un extremo un poco largo si se desea colgar.

Distribuir en el placard