Pocas sensaciones como la primera vez que usas unas zapatillas, pues quieres que toda la vida se vean así de impecables y aunque esto es algo completamente imposible, sí puedes darles mantenimiento en casa para que luzcan como nuevas.

Lejos de gastar en decenas de productos, la solución para que tus tenis se vean relucientes está más cerca de tu alcance de lo que crees, sólo debes de prestar atención a sus respectivos cuidados pues cada par tiene materiales distintos, lo que ocupa tratamientos específicos.

¿Cómo lavar mis zapatillas para que se vean como nuevas?

Para lavar tus zapatillas y que estas luzcan como nuevas debemos de ir por partes:

Blanqueado de suelas: Una de las partes que más desgaste sufre son las suelas, las cuales puedes blanquear usando una cucharada de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua caliente. Deberás hacer una solución con esos ingredientes y tallar por unos 10 minutos y finalmente remover la suciedad y excesos se esté a la perfección. Tratamiento: Aquí debes de ser cuidadoso o cuidadosa pues el resultado final dependerá de cómo trates al material que predomina en tu par.

Si es lona o sintética, usa agua tibia, jabón y un cepillo de cerdas suaves.

Si predomina el cuero, pasa un paño húmedo con agua jabonosa y usa crema hidratante o acondicionador de calzado.

NO utilices agua si es de gamuza, opta por un cepillo específico para esta tela y una goma de borrar (de escuela) para darle mayor detalle a las imperfecciones como las manchas y finalmente peina las fibras de la tela tallando de manera suave la superficie.

El método sencillo para restaurar zapatillas gastadas y dejarlas como nuevas Método sencillo para restaurar zapatillas gastadas y dejarlas como nuevas (Canva)

Recuerda que cada una de las zapatillas tiene necesidades distintas debido a su silueta, telas, materiales, costuras y demás distintivos, y aunque es un poco complicado, no es imposible que luzcan como en sus primeros días, por lo que también el secado de estas es muy importante para obtener un gran resultado.