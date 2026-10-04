Qué pasa con un niño que creció en hogares con muchas peleas, según la psicología

La época de desarrollo y de crianza de los niños es algo fundamental, y es que durante su etapa de crecimiento, irá experimentando algunos cambios o vivencias que puedan quedar marcadas para el resto de sus vidas y que así irán forjando su personalidad. A su vez, el entorno en el cual crecen los niños es clave, por lo que a veces es probable que lo hagan en un hogar tranquilo y sano, en tanto que muchos lo harán en un contexto de peleas. Esto llevó a la psicología a explicar cuáles pueden ser las consecuencias.

¿Cómo salir de una relación tóxica?: Esto dice la psicología

No hay dudas que el entorno en el cual crezcan los niños será fundamental para sus futuros, teniendo en cuenta que si lo hacen en un hogar en donde se impone el respeto, la amabilidad, el cariño, seguramente sea una persona que lo lleve a la práctica cuando sea más grande. Pero, puede tener sus consecuencias si ocurre todo lo opuesto.

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, el hecho de que un niño crezca en un hogar donde abundan muchas peleas puede traer algunas consecuencias para el desarrollo de la personalidad, como que puede causar un impacto en la salud emocional. Esto llevó a la psicología a realizar un estudio y determinar qué es lo que ocurre con la personalidad de estas personas y que deberías saber.

Qué pasa si un niño crece en un hogar con peleas, según la psicología

La psicología reveló que si un niño crece en un hogar donde abundan muchas peleas, es probable que esté atento a determinadas señales emocionales y cuando no sabe cómo va a reaccionar un adulto ante una situación determinada, observar su rostro, su gesto puede convertirse en una forma de anticipación a lo que va a ocurrir. Además, un estudio reveló que los malos momentos en la infancia no siempre muestran el mismo efecto.

Qué efectos puede tener

Siguiendo esta misma línea, lo que reveló el estudio elaborado por la psicología sobre cómo puede crecer un niño en donde en el hogar han abundado las peleas es que se relacionaba con incrementos posteriores en la precisión para reconocer determinadas emociones, especialmente expresiones de mayor intensidad.