Maquillar una piel madura requiere ajustar tanto la elección de los productos como la técnica con la que se trabajan sobre el rostro. A partir de los 50 años, cubrir imperfecciones con capas gruesas deja de ser la mejor estrategia: el exceso de producto suele restar frescura y marcar mucho más las líneas de expresión o las arrugas.

Según el maquillador David Francés, uno de los hábitos más frecuentes al aplicar la base puede sumar años sin que lo notes y apagar la luminosidad natural de la piel. Con un cambio simple en el gesto de aplicación, y una mezcla previa con tratamiento facial, es posible lograr un acabado jugoso, ligero y con efecto segunda piel.

¿Cómo aplicar la base en pieles maduras?

Para aplicar la base en pieles maduras sin que pierda frescura ni marque arrugas, el maquillador David Francés recomienda cambiar el modo tradicional de colocar el producto. A partir de los 50 años, el objetivo no es cubrir por completo, sino aportar luz, jugosidad y buen tono sin sobrecargar el rostro.

Maquillaje (Canva)

El primer ajuste consiste en evitar aplicar la base a toques o por trocitos, ya que ese gesto concentra cobertura y resta juventud y luminosidad. En su lugar, conviene mezclar la base con un poco de sérum o protector solar para aligerar la textura.

Luego, extiende la mezcla por todo el rostro mediante movimientos largos, casi como si dieras un masaje. Esos trayectos amplios ayudan a fundir el maquillaje de forma pareja y natural, evitando acumulaciones en los pliegues.

Al trabajar con trazos largos y una fórmula combinada con tratamiento facial, se consigue un acabado de efecto segunda piel mucho más fresco y vital. Corregir este hábito cotidiano transforma el resultado final al instante y devuelve luz al rostro maduro.

Maquillaje (Canva/Canva)

¿Cómo preparar la piel antes de colocar base de maquillaje?

Para preparar la piel antes de aplicar la base de maquillaje, limpia el rostro con suavidad y aplica hidratación o tratamiento facial, como sérum o protector solar, acorde a tu tipo de piel para evitar zonas resecas o acumulación en líneas de expresión. Deja que los productos se absorban bien antes de maquillarte; incluso puedes mezclar una pequeña cantidad de sérum o protector solar con la base para aligerar su textura y lograr un acabado más fresco, luminoso y con efecto segunda piel. Si lo deseas, suma un primer ligero en las zonas donde lo necesites para mejorar la adherencia sin sobrecargar el rostro.