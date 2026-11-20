Renovar la imagen personal a los 50 años no implica perseguir tendencias imposibles, sino encontrar formas prácticas y favorecedoras de acompañar los cambios naturales de la textura y el volumen de nuestro cabello.
Un cambio de look bien pensado, afirman los expertos en belleza, aporta frescura, proyecta seguridad y ayuda a que el estilo cotidiano se sienta más actual sin exigir rutinas complicadas frente al espejo.
Corte de cabello e imagen
El corte de cabello suele ser uno de los pasos más simples y efectivos para iniciar esa transformación. Es por eso que desde el rubro ponen el foco en el estilo de corte y peinado como uno de los primeros pasos a tener en cuenta en un gran cambio de look.
A partir de los 50 años de edad es habitual que el cabello gane algo de sequedad o que las ondas se vuelvan más irregulares y difíciles de controlar. Ante esto, ajustar el largo y la estructura facilita muchísimo el peinado diario y devuelve movimiento natural.
Los mejores cortes clavi cut
Para quienes buscan un cambio de look, deben saber que entre los estilos más elegidos se destaca el clavi cut, un largo a la altura de la clavícula que resulta versátil, equilibrado y fácil de llevar tanto suelto como recogido.
El principal beneficio del corte clavi cut es que aporta ligereza, suaviza los rasgos y permite que la caída del cabello se vea ordenada sin perder frescura. Es por eso que, a continuación, te presentamos 3 opciones desfiladas pensadas para disimular las ondas rebeldes y mantener el peinado con facilidad:
- Clavi cut desfilado con capas largas y suaves: Este corte mantiene el largo base rozando la clavícula pero incorpora capas largas y difuminadas desde la altura de los pómulos o la barbilla hacia las puntas. Al quitar peso en las zonas donde la onda suele encresparse o levantarse sin control, el cabello se acomoda con mayor fluidez y el peinado se conserva prolijo durante el día con solo un poco de crema para peinar o aceite ligero.
- Clavi cut desfilado con puntas grafiladas y movimiento natural: Ideal para quienes buscan restar rigidez y disimular ondas rebeldes en los extremos, este estilo trabaja las puntas con un desfilado sutil que evita el efecto “bloque” o triángulo. Deja una caída liviana y con movimiento, lo que facilita secarlo al aire o darle forma rápida con cepillo sin que las ondas tomen direcciones imprevisibles.
- Clavi cut desfilado con flequillo largo lateral o cortina: Sumar un flequillo largo, abierto o ladeado, integrado mediante un desfilado suave, ayuda a enmarcar el rostro y a desviar la atención de las ondas más rebeldes del resto de la melena. Es una alternativa práctica porque se adapta con facilidad a distintos largos de onda, suaviza las líneas de expresión y permite mantener un peinado arreglado con muy poco tiempo.