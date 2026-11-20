Renovar la imagen personal a los 50 años no implica perseguir tendencias imposibles, sino encontrar formas prácticas y favorecedoras de acompañar los cambios naturales de la textura y el volumen de nuestro cabello.

Un cambio de look bien pensado, afirman los expertos en belleza, aporta frescura, proyecta seguridad y ayuda a que el estilo cotidiano se sienta más actual sin exigir rutinas complicadas frente al espejo.

Corte de cabello e imagen

El corte de cabello suele ser uno de los pasos más simples y efectivos para iniciar esa transformación. Es por eso que desde el rubro ponen el foco en el estilo de corte y peinado como uno de los primeros pasos a tener en cuenta en un gran cambio de look.

A partir de los 50 años de edad es habitual que el cabello gane algo de sequedad o que las ondas se vuelvan más irregulares y difíciles de controlar. Ante esto, ajustar el largo y la estructura facilita muchísimo el peinado diario y devuelve movimiento natural.

Los mejores cortes clavi cut

Para quienes buscan un cambio de look, deben saber que entre los estilos más elegidos se destaca el clavi cut, un largo a la altura de la clavícula que resulta versátil, equilibrado y fácil de llevar tanto suelto como recogido.

El principal beneficio del corte clavi cut es que aporta ligereza, suaviza los rasgos y permite que la caída del cabello se vea ordenada sin perder frescura. Es por eso que, a continuación, te presentamos 3 opciones desfiladas pensadas para disimular las ondas rebeldes y mantener el peinado con facilidad: