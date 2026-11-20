Para los fanáticos de Snoopy y de la Navidad, tenemos una gran selección de estampas para decorar en esta fecha. Podemos ver al personaje con un gorrito de Santa Claus, disfraces de duende e imágenes con su amigo Woodstock.

Lo que puedes hacer es utilizar estas imágenes como stickers para pegar en libretas, agendas, fundas y cualquier accesorio que desees personalizar. Hay diferentes estilos por lo que puedes ir seleccionando los que más quieras para tus diseños.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Snoopy?

Diversos diseños de Snoopy navideño

En la primera plantilla nos encontramos con imágenes que poseen un contorno blanco y poses variadas del personaje de Snoopy. Puedes encontrarlo con regalos y un gorro rojo, con vestimenta de duende navideño como así también abrazado de Woodstock.

Stickers Esta es una gran opción. (Pinterest /Pinterest)

Colección circular de stickers navideños

Luego nos encontramos con stickers en forma circular que se encuentran con diferentes colores de fondo. Puedes encontrarte con ilustraciones de Snoopy con gorro navideño y regalos, también podemos observar un calcetín verde, su amigo Woodstock y un árbol muy bonito.

Al ser circulares puedes decorar termos y otros elementos que posean superficies curvas. Los diseños son muy lindos para que puedas usar en cualquier ocasión.

Snoopy Los stickers redondos son ideales para superficies curvas. (Pinterest/Pinterest)

Stickers grandes de estilo festivo

Por último, tenemos una plantilla con stickers más grandes, hay algunos estilos que contienen el borde blanco troquelado e incluso con formato circular. Estos decorarán de la mejor manera termos, botellas o accesorios de mayor superficie.

Es una buena opción debido a que los stickers ocupan menos espacio, por lo que necesitas menos ilustraciones para decorarlo.

Snoopy Estas son grandes opciones a tener en cuenta. (Pinterest /Pinterest)

Estas son grandes opciones que puedes llevar a cabo para decorar tus elementos con tu personaje favorito y al mejor estilo navideño.