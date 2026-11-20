Encontrar excremento de ratón en la alacena es una situación que exige actuar con rapidez, pero también con mucha precaución. Aunque el primer impulso suele ser tomar la escoba o la aspiradora para quitar los restos cuanto antes, ese gesto puede resultar contraproducente: mover las heces secas levanta partículas contaminadas que terminan dispersándose en el aire y sobre otros utensilios o superficies de la cocina.

Antes de tocar cualquier paquete o limpiar los estantes, conviene seguir un protocolo básico para reducir riesgos sanitarios y proteger la higiene del hogar. En esta guía te contamos qué pasos aplicar de inmediato para desinfectar el espacio de forma segura, qué alimentos o envases debes desechar sin dudar y cuáles puedes conservar tras una limpieza adecuada.

¿Qué debes hacer si encuentras heces de ratón en la cocina?

Si encuentras heces de ratón en la cocina, evita barrer o aspirar los restos secos para no levantar partículas contaminadas al aire. Ventila el área abriendo puertas y ventanas durante al menos 30 minutos antes de mover objetos o limpiar, manteniendo lejos a niños y mascotas.

Ratón en la cocina (Foto de Pixabay en Pexels)

Ponte guantes descartables o de goma y humedece las heces con desinfectante o una mezcla de una parte de lavandina por nueve de agua, sin combinarla con vinagre, amoníaco ni otros limpiadores. Tras dejar actuar unos cinco minutos, retíralas con papel descartable, colócalas en una bolsa doble y desinfecta estantes, esquinas, paredes interiores y bordes. Al terminar, lava los guantes con agua y jabón antes de quitártelos y vuelve a lavarte las manos.

Tira alimentos abiertos, sin cierre hermético o guardados en cajas, bolsas o cartón expuestos. Conserva latas, frascos y recipientes duros intactos y sellados tras lavar y desinfectar su exterior, y lava con agua caliente y detergente la vajilla, utensilios y textiles recuperables. Guarda los alimentos en envases herméticos, sella grietas y evalúa ayuda profesional si notas señales de una infestación mayor.

Ratón (pixabay)

¿Cómo eliminar ratones de casa?

Para eliminar ratones de casa de forma segura, comienza por cortar sus fuentes de alimento y refugio guardando la comida en envases herméticos de vidrio, metal o plástico grueso, manteniendo la basura en recipientes cerrados y limpiando migas o restos de inmediato; luego sella grietas, agujeros y huecos alrededor de cañerías, debajo del fregadero, puertas y ventanas para bloquear su entrada, coloca trampas mecánicas o de captura junto a las paredes donde detectes actividad, lejos de niños y mascotas, y, si notas numerosos excrementos, nidos o envases roídos en distintos ambientes, recurre a un servicio profesional de control de plagas.