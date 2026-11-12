Estos son todos los tipos y formas de uñas acrílicas que puedes pedirle a tu manicurista

Al momento de elegir un manicure nuevo, no basta solo con apostar por diseños bonitos y de colores llamativos, sino que también es importante considerar la forma de las uñas, ya sea que se trate de aplicaciones en acrílico, extensiones de gel o tips. Esto porque hay diversas siluetas que tienen la capacidad de transformar visualmente las manos y le dan una vista única a cada modelo. Por lo que conviene conocer todos los tipos y cuáles son los beneficios que aportan.

¿Cuántas estructuras de uñas existen? Los 10 tipos de diseños que deberías conocer y para qué sirven

Uñas cuadradas. Se distinguen porque tienen la punta recta y los bordes definidos para crear una silueta geométrica bien delineada. El manicure cuadrado es de fácil mantenimiento y duración prolongada, de acuerdo con información de Lehmani.

Uñas redondas. Estos modelos forman una curva natural en la superficie y crean una punta redondeada. Las uñas redondas afinan los dedos y son cómodas.

Uñas almendradas. Tal como su nombre lo indica, estos diseños simulan la forma de una almendra con laterales afinados y punta delgada. Las puntas almendradas estilizan las manos y hacen que los dedos se vean más alargados, según la definición de Nail Factory.

formas de uñas 10 formas de uñas que puedes hacerte para diseños bonitos. FOTO: Pinterest

Uñas ovaladas. Siguen los bordes curvos propios de las uñas y tienen el borde más fino que las circulares, pero sin ser tan pronunciado como la punta almendrada. Las puntas con forma ovalada resistentes y se ven naturales.

Uñas squoval. Estos diseños fusionan una estructura cuadrada con esquinas redondeadas, manteniendo una base recta y esquinas suaves, explica el portal de Essie. Además, el manicure squoval es cómodo porque no se atora con nada ni se desgastan rápido.

Uñas coffin. La forma coffin se estrecha desde los laterales hasta terminar en una punta plana. Las uñas coffin se ven sofisticadas cuando se combinan con técnicas en tendencia de nail art 2026 y pueden adaptarse a cualquier diseño.

formas de uñas 10 formas de uñas que puedes hacerte para diseños bonitos. FOTO: Pinterest

Uñas stiletto. Tienen los laterales inclinados y terminan en una punta afilada. Se parecen un poco a las almendradas, pero estos sí tienen el final del diseño como si fuera la punta de un lápiz, de acuerdo con la definición del sitio especializado Ibett Nails. El manicure con estructura de stiletto afina los dedos.

Uñas lipstick. Cuentan con la punta en diagonal, como si fuera una barra de labial. Es decir, no queda simétrico y la estructura debe ser alargada para que se noten bien los diseños. Las uñas lipstick son muy originales y versátiles, tal como menciona el portal de Toro Style Academy.

Uñas mountain peak. Son ligeramente ensanchados en la base y tienen una punta bien marcada. Se parecen un poco a las stiletto, solo que no se usan largas y lo único que sobresale es el término. El manicure tipo mountain peak queda bien en mujeres de dedos delgados, pero no se recomienda tanto para manos “regordetas”.

formas de uñas 10 formas de uñas que puedes hacerte para diseños bonitos. FOTO: Pinterest