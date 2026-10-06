Horóscopo Chino: ¿qué animal regirá el 2027 y qué implicaciones tiene?

El décimo mes del año llegó y evidentemente las personas esperan lo mejor para cerrar el 2026. Sin embargo, es bueno indicar que en unos cuantos meses comienza el Año Nuevo Chino y por lo tanto la astrología oriental entra en un nuevo proceso. Ante eso, el propio Horóscopo Chino te indica que la Cabra en elemento de Fuego será la regidora. Entérate de todos los detalles a continuación.

Ventaneando | Programa completo 6 de octubre de 2026

¿Qué implica que la Cabra de Fuego riga el 2027, según el Horóscopo Chino?

Según los expertos, la Cabra de Fuego regirá el 2027 y además lo hará en el año lunar chino 4724. Por lo tanto, esto implicará el cierre de la etapa de la libertad donde se colocó por culpa del Caballo de Fuego. Además, esto significa un cambio más allegado a la tranquilidad y la sensibilidad.

Entonces, tomando en cuenta las características energéticas que irradia el universo y que acompaña la forma de ser de las personas de este animal del Horóscopo Chino… el ambiente entra en una etapa dulce, amigable y hasta gentil. Esto es un claro aviso de que el trato hacia varios de los signos-animales cambiará. Algunos serán beneficiados y otros no tanto.

Es por eso que se debe indicar que los animales que mejor suerte tendrán son: el Caballo, el Cerdo y el Conejo. Estos podrían poner atención en limpiar sus energías, cuidar sus vínculos (en los positivo y en lo negativo) y así tomar decisiones benéficas. Lo que se buscará es la calma y la paz… en la medida de lo posible.

¿Cuándo comenzará el cambio para los animales del Horóscopo Chino?

Siempre es bueno recordar que las energías del universo no dictaminan a la perfección lo que ocurrirá. Es decir, ofrecen cierta inclinación energética, pero si NO formas parte de estos signos del Horóscopo Chino, no es el fin del mundo. Simplemente te irá diferente y tú puedes empeñarte en hacer las cosas de la mejor manera posible. Por ello se indica que el cambio llegará con el inicio del Año Nuevo Chino… estipulado para el 6 de febrero de 2027 con la Cabra de Fuego rigiendo.