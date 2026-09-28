Horóscopo chino: los 3 signos que brillarán en octubre 2026 y cumplirán sus deseos

Se aproxima el mes de octubre y cada vez más personas recurren a creencias como la Astrología china, el Tarot y la Numerología con la idea de saber cómo el universo los sorprenderá. En sus predicciones, muchos depositan sus expectativas y esperanzas de cambiar sus vidas.

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La Astrología china se encuentra entre las creencias más arraigadas y es a través de ella que muchos toman decisiones, articulan cambios en sus vidas y modifican rutinas. La idea es que las energías del universo, en relación a su fecha de nacimiento, les permitan alinearlo todo a su favor.

Astrología china en octubre

De cara al décimo mes del 2026, bajo el influjo del año del Caballo de Fuego, la Astrología china se prepara para la llegada del mes del Perro de Tierra que se relaciona con el aporte de una energía de contención, estabilidad y pensamiento estratégico.

Este periodo, señala esta creencia, invita a frenar el ritmo acelerado para consolidar proyectos, priorizar la estabilidad financiera y fortalecer relaciones personales a través de la lealtad y los acuerdos claros.

Los signos con más suerte

Mientras signos como el Perro, el Tigre y el Caballo sentirán un fuerte impulso para renovarse y avanzar con cautela, otros como la Rata o el Buey encontrarán la oportunidad ideal para reorganizar sus finanzas y cerrar temas pendientes antes de asumir nuevos compromisos, precisa el horóscopo chino.

En este marco, a continuación se detallan cuáles son los 3 signos que brillarán en octubre de 2026, gozarán de mucha suerte y cumplirán sus deseos, según la Astrología china:

