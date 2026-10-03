5 ideas creativas para regalar dulces en Halloween

Se acerca Halloween por lo que es una de las fechas más esperadas por chicos y grandes. Una de las tradiciones es brindarles a los que van a pedir dulces, cosas ricas para que disfruten.

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En esta oportunidad te vamos a contar cómo puedes entregar dulces de manera divertida para esta fecha. Además, no deberás gastar mucho dinero para lograr grandes cosas.

¿Cómo entregar dulces divertidos en Halloween?

Escobitas de bruja con dulces

Aquí tenemos una idea muy sencilla en donde vas a convertir los palitos de pretzel en escobitas. El procedimiento consiste en colocar varios pretzels dentro de una bolsita transparente, coloca un sorbete como mango y sujeta con una cinta. Agrega caramelos o chocolates para que quede completo.

Bolsitas de fantasma

Los fantasmas son un clásico infaltable por lo que puedes incorporarlos a los dulces. Toma una bolsa de papel blanca para dibujar dos ojos y una boca de fantasma. Adentro coloca caramelos, chocolates o gomitas y cierra con una cinta.

Estas bolsitas son hermosas.|Pinterest

Vasitos monstruosos

Si tienes vasos transparentes puedes convertirlos en monstruos temerosos. Los debes llenar con dulces como chocolates, gomitas, caramelos o confites. A la hora de decorarlos puedes inspirarte en Frankenstein, vampiro, fantasma o monstruo.

Con cartulina realiza ojos, colmillos, cicatrices o cabello y pégalos en el exterior del vaso. Coloca una tapa en el vaso para que no se pierdan los dulces.

Cajitas con forma de calabaza o murciélago

También puedes realizar pequeñas cajas de cartulina y colocar los dulces dentro. Te puedes inspirar en:



Calabaza.

Murciélago.

Fantasma.

Esqueleto.

Gato negro.

Monstruo.

Las cajas pueden cerrarse con una pequeña pestaña y decorarse con ojos, colmillos, telarañas o stickers.

Una “Boo Bag” personalizada

Aquí tenemos una opción para hacer un obsequio bien completo. Coloca en una bolsa sorpresa dulces como:



Chocolates

Caramelos

Gomitas

Una pequeña galleta.

Stickers.

Un juguete pequeño.

Una tarjeta con un mensaje.

Puedes utilizar una bolsa de tela, una cajita o una bolsa de papel decorada y personalizarla con el nombre de la persona.