Desconectarse de las pantallas durante el tiempo libre es una excelente oportunidad para estimular la mente y explorar actividades manuales, artísticas o recreativas al aire libre. Entre las alternativas más enriquecedoras se destacan las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”.

Esta práctica consiste en fabricar, reparar o personalizar objetos con nuestras propias manos utilizando materiales accesibles o reciclados. Las ideas DIY fomentan la creatividad y la motricidad fina, además de llenarnos de satisfacción al ver el objeto culminado.

Ideas DIY K-Pop

Una de las grandes ventajas del mundo DIY es su versatilidad, ya que puede ser abordado tanto por niños como por adultos, convirtiéndose en el plan ideal para compartir en familia o con amigos.

Además, la inspiración para este tipo de manualidades puede surgir de cualquier parte: desde la naturaleza y la decoración del hogar hasta la cultura pop y el cine. En este punto, un claro ejemplo que podemos citar es el fenómeno de la película Las Guerreras K-Pop, cuya estética y accesorios icónicos despiertan las ganas de recrear su universo en casa.

¿Cómo hacer bastones luminosos K-Pop?

En torno de este exitoso filme existen muchísimos proyectos creativos que permiten a los fanáticos sumergirse en la historia más allá de la pantalla. Las ideas DIY proponen crear desde vestuarios hasta accesorios de utilería.

Es por eso que hoy te presentamos 3 ideas DIY paso a paso para aprender a confeccionar los emblemáticos bastones luminosos de Las Guerreras K-Pop utilizando papel celofán de una forma muy sencilla:

Bastón con botella reciclada y efecto vitral

Materiales

1 botella de plástico transparente pequeña (de 350 ml o 500 ml), limpia y seca.

Papel celofán de colores (rosa neón, violeta, azul eléctrico o amarillo).

1 tubo de cartón resistente (de papel de cocina) o un palo de escoba corto.

Cinta aisladora negra o plateada.

Tijeras y pegamento en barra o silicona fría.

Opcional: una linterna LED pequeña o tira de luces a pilas.

Paso a paso

Corta la botella: Recorta la base de la botella de plástico (unos 10 a 12 cm desde el fondo) para crear una especie de cúpula o esfera abierta. Prepara el relleno luminoso: Corta cuadrados y tiras irregulares de papel celofán de distintos colores. Arruga ligeramente algunos trozos para que generen texturas y reflejen mejor la luz. Rellena la cúpula: Introduce todo el papel celofán dentro de la base de la botella recortada, mezclando los tonos para lograr un efecto degradado o multicolor. Arma el mango: Si tienes luces LED a pilas, colócalas en el extremo superior del tubo de cartón e introdúcelas dentro de la botella rellena. Luego, encaja el borde de la botella sobre la punta del tubo. Fija y decora: Asegura la unión entre la botella y el tubo dando varias vueltas con cinta aisladora negra o plateada. Forra el resto del mango con cinta y añade estrellas o detalles recortados en papel celofán.

Bastón geométrico con estructura de alambre o sorbetes

Materiales

Sorbetes (pajitas) rígidos o alambre maleable.

Papel celofán iridiscente o de tonos pastel.

Papel manteca o papel vegetal (para difuminar la luz).

1 varilla de madera gruesa o tubo plástico para el mango.

Pistola de silicona o cinta adhesiva transparente.

Paso a paso

Crea la estructura: Une los sorbetes o moldea el alambre formando una figura geométrica en 3D (por ejemplo, una estrella de cinco puntas o un diamante) dejando una abertura en la base para el mango. Forra con papel manteca: Cubre la estructura con una primera capa de papel manteca pegándola con cinta transparente. Esto servirá para dar cuerpo al bastón y suavizar el brillo. Aplica el celofán: Envuelve toda la figura con el papel celofán iridiscente, tensándolo bien sobre las caras de la figura y fijando los pliegues en las uniones con pequeños puntos de silicona. Une el mango: Inserta la varilla de madera en la base de la figura y fíjala firmemente con silicona. Añade el toque final: Corta tiras finas de papel celofán sobrante y pégalas en la base de la figura para que cuelguen como flecos brillantes al agitar el bastón.

Bastón rápido con vaso descartable y papel celofán arrugado

Materiales

1 vaso de plástico transparente (tipo cristal).

1 pliego grande de papel celofán del color favorito de tu guerrera.

1 tubo de cartón de papel higiénico o cartulina enrollada.

Cinta adhesiva de colores o washi tape.

Goma eva (foami) con brillos para decorar.

Paso a paso