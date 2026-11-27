Rumi es la líder de las Guerreras K-pop y junto a Derpy Tiger se han ganado el corazón de los fanáticos. Ante esto es que te vamos a mostrar las mejores plantillas navideñas imprimibles para utilizar en esta época.

Así es que te vamos a mostrar unas alternativas interesantes para que puedas decorar tus elementos de la mejor manera. Además, puedes imprimirlos en tu casa.

¿Cuáles son las mejores plantillas navideñas?

Rumi con gorro de Santa Claus:

Aquí nos encontramos con un diseño clásico de Rumi que aparece con su atuendo de las Guerreras Huntrix. Además, luce un hermoso gorro navideño, para el contorno tenemos un árbol de Navidad y copos de nieve.

Rumi (Gemini /IA Gemini)

Baby Rumi y las Huntrix

Esta es una versión muy tierna de Rumi que aparece en compañía de Zoey y Mira. También aparece el árbol de Navidad decorado y preparan una presentación festiva para el momento.

Plantillas navideñas de Derpy Tiger (stickers y adornos)

Esferas navideñas de Derpy Tiger

Estas son ideas muy interesantes donde puedes encontrar plantillas recortables con distintas expresiones festivas del tigre azul. Con ellos puedes armar adornos y colgarlos en tu árbol de Navidad .

Stickers navideños con ugly sweaters y estilo chibi

Aquí vas a encontrar hojas de calcomanías listas para imprimir y recortar donde aparecen juntos Rumi y Derpy Tiger rodeados de regalos, luces y suéteres navideños.

A la hora de imprimir cualquiera de las plantillas se recomienda hacerlo en papel opalina o cartulina ligera para que mantengan mejor su forma.

Origen de Derpy Tiger

Derpy Tiger es un personaje azul que se ha inspirado en el arte folclórico tradicional coreano que recibe el nombre de Minhwa, allí se representa a tigres con expresiones cómicas y amigables como símbolos de buena suerte y protección para el año nuevo.