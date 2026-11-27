Desde su lanzamiento, Las Guerreras K-Pop se ha transformado en un auténtico fenómeno de masas. La fusión de batallas sobrenaturales, coreografías llenas de energía y temas sumamente contagiosos terminó por convertir a la película en la más elegida.

Millones de espectadores conforman una gigantesca comunidad de seguidores apasionados por el universo del grupo femenino HUNTR/X. Esto se debe al magnetismo individual de sus protagonistas, ya que cada integrante del filme sobresale por su impronta única, su carisma y estética.

Las Guerreras K-Pop en casa

Dentro del trío de protagonistas, Mira ocupa un lugar privilegiado ya que es la bailarina principal, cautiva con su emblemática melena larga en tono rosa vibrante, su estética audaz sobre el escenario y posee una destreza increíble al combatir con su arma lunar curva.

El temperamento frontal, irónico y leal de Mira, combinado con un estilo lleno de personalidad, la ha convertido en uno de los íconos más queridos de la película. Algo que ha hecho que sus seguidores quieran tenerla de diversas maneras en casa, ya sea a través de objetos adquiridos o creados a través de manualidades.

¿Cómo hacer stickers de Mira?

Como suele ocurrir con las grandes producciones, el furor por Las Guerreras K-Pop traspasó rápidamente la pantalla para dar paso a una avalancha de mercancía oficial y, al mismo tiempo, inspirar la faceta artística de los fanáticos.

En este marco, para quienes deseen sumar la esencia de HUNTR/X a su habitación, compartimos 3 propuestas de manualidades para aprender a diseñar stickers caseros de Mira, perfectos para personalizar y darle vida al respaldo de una cama:

Calcomanía tornasolada de Mira en plena presentación

La propuesta: Una imagen de cuerpo completo o plano medio de Mira luciendo su conjunto estelar de concierto (chaqueta corta estructurada y falda), capturada en una pose coreográfica con micrófono en mano o realizando la seña distintiva de la banda.

Paso a paso

Imprime la ilustración elegida sobre papel autoadhesivo fotográfico o en hoja común (en este último caso, necesitarás cinta bifaz para fijarla). Lamina el frente de la imagen utilizando vinilo autoadhesivo holográfico transparente (con tramas de destellos, estrellas o reflejos prismáticos) para emular las luces del escenario y el resplandor dorado del Honmoon. Recorta la silueta dejando un pequeño margen blanco de unos 3 milímetros alrededor de su cabellera rosa y su vestuario, logrando un acabado pulido similar al de los stickers comerciales.

Sticker estilo Chibi con su arma lunar

La propuesta: Una ilustración caricaturizada y expresiva (chibi) de Mira con gesto desafiante pero adorable, sosteniendo su característica Gok-do entre pequeños brillos y símbolos musicales.

Paso a paso

Traza o calca el dibujo en una cartulina blanca de buen gramaje y dale color con marcadores o lápices intensos, poniendo énfasis en los tonos fucsias de su cabello y los reflejos metálicos de su arma. Extiende una franja ancha de cinta de embalaje transparente sobre una lámina de papel manteca o encerado. Coloca la figura ya recortada sobre el adhesivo y cúbrela con una segunda capa de cinta transparente, alisando la superficie con una tarjeta plástica para evitar que queden burbujas de aire. Recorta el borde exterior dejando un contorno de cinta sellada que permita pegarlo en el respaldo de la cama y retirarlo más adelante sin dejar marcas.

Vinilo decorativo minimalista con su silueta y el logo “HUNTR/X”

La propuesta: Una pieza gráfica moderna que juega con el perfil estilizado de Mira —resaltando la forma de su cabello largo con coletas y mechones frontales— en contraste de rosa neón y negro, junto al emblema de HUNTR/X y su nombre en tipografía urbana.

Paso a paso