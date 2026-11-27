Reutilizar residuos domésticos mediante el reciclado resulta clave para reducir el volumen de basura que llega a los rellenos sanitarios y disminuir la extracción de materias primas. Se trata de una de las acciones más promovidas para el cuidado de nuestro medio ambiente.

En ese camino, las manualidades cumplen un rol valioso porque transforman objetos cotidianos en piezas con nueva utilidad y valor estético. Este tipo de prácticas fomenta hábitos más conscientes con nuestro planeta, tanto en adultos como en chicos.

Manualidades y reciclaje

Gran parte del encanto de las manualidades está en que no exigen grandes inversiones ni insumos difíciles de conseguir. Esto se debe a que, en la gran mayoría de los proyectos, aprovechan materiales en desuso o elementos fáciles de conseguir en cualquier casa.

Las tapas plásticas de bebidas, los restos de papel, los retazos y los pegamentos básicos se encuentran entre los materiales más utilizados en el mundo de las manualidades. Con ellos se pueden armar diferentes proyectos creativos, accesibles y rápidos de resolver en cualquier tarde.

¿Cómo hacer pines de Dragon Ball?

Unir las manualidades con el reciclaje es algo que está muy de moda en la actualidad. Cada vez más personas se suman a estas iniciativas que, además, alimentan la imaginación, nos alejan de las pantallas y sirven como terapia desestresante.

En esta oportunidad, destacamos que el universo de las manualidades suele nutrirse de referencias de la cultura pop y el entretenimiento, y pocas franquicias conectan con tantas generaciones como Dragon Ball gracias a su éxito mundial. Es por eso que, tomando esa estética icónica como punto de partida, te compartimos 3 ideas para que aprendas a hacer pines de Dragon Ball con tapas de botella y pegamento:

Esferas del dragón con efecto brillante

Materiales: Tapas plásticas (preferentemente blancas o transparentes), pintura acrílica naranja, marcador negro fino, pegamento universal o silicona líquida, barniz o laca transparente y un alfiler de gancho o base metálica para pin.

Paso a paso: Pinta la parte exterior de la tapa con acrílico naranja y deja secar bien. Dibuja las estrellas negras características (de una a siete según la esfera que quieras armar) y, si lo deseas, suma un toque de brillo con esmalte o barniz transparente para dar sensación de esfera cristalina. Finalmente, pega el alfiler o la base de pin en la cara interna de la tapa.

Pin del escudo de la Escuela Tortuga

Materiales: Tapas de botella (blancas o rojas), papel impreso o dibujado a mano con el clásico kanji o el caparazón de la Escuela Tortuga, tijera, pegamento escolar o cola vinílica, cinta transparente o barniz y broche o alfiler para pin.

Paso a paso: Recorta el diseño circular del símbolo de la Escuela Tortuga adaptado al diámetro interior de la tapa. Pégalo en el fondo de la tapa, cúbrelo con una capa de barniz o cinta transparente para protegerlo del roce y fija en el reverso el alfiler o broche usando un pegamento resistente.

Insignia de cápsula corporativa o radar del dragón