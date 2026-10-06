Ideas DIY: 3 diseños fáciles para crear piñatas de Krilin de Dragon Ball

Dragon Ball es una de las franquicias de entretenimientos más populares, exitosas e importantes del mundo. Sus personajes y trama han atrapado a personas de distintas generaciones a lo largo de los años y lo siguen haciendo.

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Es por ello que es muy común encontrarnos con juguetes, dibujos, posteos o creaciones artesanales que están inspirados en Dragon Ball. En este marco, hoy te contaremos sobre las ideas DIY (Hazlo tú mismo) en relación con esta franquicia ya que las propuestas que se presentan tienen que ver con el diseño de una piñata sobre uno de sus personajes.

Ideas DIY de Dragon Ball

Las ideas DIY con un tipo de manualidades que han ganado una gran popularidad en este último año gracias a que sus proyectos son muy fáciles de abordar y económicos. A través de ellas, cualquier persona puede crear objetos decorativos o personalizar algunos existentes.

Al respecto, las siguientes 3 ideas DIY enseñan cómo puedes darle forma a una piñata inspirada en Krilin, el mejor amigo de Goku y quien ostenta el título del humano terrenal más fuerte del mundo.

¿Cómo hacer una piñata de Krilin?

Por lo señalado, si tienes por delante una fiesta infantil y la temática apunta a Dragon Ball, crear una piñata de Krilin será una gran decisión. Para que puedas lograrlo, a continuación se detallan 3 ideas DIY con métodos sencillos y materiales accesibles como cartón, globos y papel de seda:

Piñata de tambor con la silueta de la cara de Krilin

Esta es la versión clásica y más resistente, ideal si buscas una piñata grande.

Materiales: Cartón corrugado (de cajas recicladas), cinta adhesiva de papel (masking tape), papel crepé (naranja, piel y negro), pegamento blanco o engrudo, tijeras y marcadores.

Paso a paso



Dibuja y corta dos siluetas idénticas con la forma de la cabeza de Krilin en cartón (un óvalo achatado abajo para la barbilla y las orejas prominentes). Corta una tira larga de cartón de unos 12 a 15 cm de ancho para dar profundidad y úne las dos caras de la piñata rodeándolas con cinta adhesiva. Deja una pestaña arriba para meter los dulces y pasar la cuerda de soporte. Decora la parte trasera y los laterales con tiras de papel crepé naranja con flecos. Cubre la cara con papel piel en tiras con flecos. Con cartulina negra y roja, pega los ojos enojados o sonrientes, sus cejas marcadas y la boca. Con un marcador negro grueso, dibuja los 6 puntos característicos en su frente.

Piñata esférica con globo (Krilin chibi)

Un diseño redondeado, económico y perfecto si tienes poco tiempo para cortar cartón.

Materiales: 1 globo grande (tamaño R18 o R24), periódico en tiras, engrudo o pegamento, papel crepé piel y naranja, cartulina o foami para los detalles.

Paso a paso



Infla el globo al tamaño deseado y fíjalo sobre un tazón para sostenerlo. Aplica de 3 a 4 capas de papel periódico con engrudo dejando secar entre capa y capa hasta que quede firme. Pincha el globo y retíralo. Haz dos orificios pequeños en la parte superior para pasar un alambre o cordón resistente de fijación. Decora la mitad inferior con papel crepé naranja (representando su traje) y la mitad superior con papel piel. Usa foami o cartulina para pegarle unas orejas grandes a los lados, los ojos expresivos de Krilin y dibuja los seis puntos de monje en la parte superior de la esfera.

Piñata exprés en bolsa o caja de regalo (Krilin cuerpo completo)

La opción más fácil y rápida, sin necesidad de secado ni estructuras complejas.

Materiales: Una caja de cartón pequeña o bolsa de papel kraft con fuelle, papel de seda/crepé piel y naranja, imágenes impresas de Krilin o cartulina para dibujarlo.

Paso a paso

