Las decoraciones navideñas ya se comenzaron a ver en distintos lugares por lo que si todavía no empiezas con ello pues te traemos unas ideas increíbles para adornar de la mejor manera tus ventas.

Estas ideas se inspiran en la temática de duendes y muñecos. Los decoradores recomiendan combinar figuras en los vidrios con escenas tridimensionales en el alféizar.

¿Cómo decorar las ventanas?

Escena en el alféizar con nieve artificial

Para la primera idea se recomienda poder aprovechar el borde inferior de la ventana con la intención de crear un paisaje invernal que pueda ser apreciado desde adentro y afuera. Para la base nevada tienes que hacer una capa de algodón desmenuzada o guata a lo largo de todo el alféizar para simular nieve recién caída.

Luego coloca un par de duendes de tela o peluches que estén sentados con las piernas colgando para el exterior. Agrega pequeños muñecos de nieve de cerámica o fieltro. La iluminación consiste en entrelazar una guirnalda de luces LED ente la nieve artificial.

Vinilos estáticos y siluetas asomándose por el cristal

Esta es una alternativa para cuando tienes espacios reducidos por lo que puedes colocar decoraciones directamente en el vidrio. La idea consiste en pegar vinilos electrostáticos de un muñeco de nieve y un duende en las esquinas inferiores del vidrio, dando la ilusión de que se asoman a espiar hacia adentro de la casa.

La parte superior de la ventana debe contar con algunos adhesivos de copos de nieve, estrellas y bastones de caramelo para poder hacer un marco de invierno. Te recomendamos que las calcomanías estén impresas en ambos lados para que se vea desde la calle.

Cortina colgante con figuras de goma eva o fieltro

La idea en cuestión lo que hace es aprovechar la altura de la ventana. El procedimiento es poder colgar hilos transparentes como la tanza o cintas rojas que vayan desde el barral de la cortina hasta la mitad del vidrio.

Luego continúa pegando en cada tira algunas siluetas recortadas en goma eva o fieltro de caras de duendes, sombreros puntiagudos, muñecos de nieve y pompones blancos.

Es muy hermoso el efecto debido a que al abrir la ventana vas a poder ver como el viento mueve las figuras suavemente.