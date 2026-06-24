Ideas DIY: Cómo hacer una funda protectora para tablet o notebook con vaqueros viejos

En nuestro hogar de seguro tenemos objetos o materiales que ya no utilizados, están guardados hace tiempo o estamos por desechar. Sin embargo, muchos de ellos pueden ser reciclados y reutilizados en proyectos de decoración o para darles una nueva forma y funcionalidad.

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Las ideas DIY hacen referencia a la posibilidad que tenemos de hacer nosotros mismos ciertos objetos. No se requiere más que nuestra imaginación y materiales que son de fácil acceso, motivo por el cual se trata de una práctica que fomenta la creatividad, nos aleja de las pantallas y cuida el medio ambiente.

¿Qué beneficios tienen las ideas DIY?

“Hazlo tú mismo” es el significado que tiene las siglas DIY y que hacen referencia a un movimiento que ofrece grandes beneficios que van desde el ahorro económico al evitar intermediarios, hasta la personalización absoluta, permitiéndote crear piezas únicas que reflejan nuestro estilo.

Las ideas DIY se han convertido en una herramienta fantástica para estimular la creatividad y desarrollar nuevas habilidades técnicas. Por otro lado, se trata de una práctica que suele promover la sostenibilidad al fomentar el reciclaje y la reutilización de materiales que ya tenemos en casa.

¿Cómo hacer una funda con vaqueros viejos?

Para poner en marcha esta iniciativa en casa, una de las ideas DIY que se destaca invita a crear una funda protectora para tablet o notebook con vaqueros viejos. El proyecto aprovecha la resistencia del material de estos pantalones y lo útil que puede ser para proteger nuestros dispositivos si seguimos los siguientes pasos:

Materiales

Tus vaqueros viejos: Si es para una notebook, lo ideal es usar la parte de las piernas. Si es para una tablet, puedes aprovechar incluso los bolsillos traseros como organizadores.

Tela para el forro interior: Una tela suave (como algodón de una sábana vieja, fieltro o frisa) para evitar que se raye la pantalla.

Material de amortiguación (Opcional pero recomendado): Una capa de guata, fieltro grueso o goma eva para darle acolchado contra impactos.

Sistema de cierre: Puedes usar un botón original del vaquero, velcro, una cremallera o una cinta elástica.

Herramientas básicas: Tijeras para tela, alfileres, tiza o jabón para marcar, e hilo resistente (si es hilo para jean, mejor). Puedes coserlo a mano o a máquina.

Paso a paso

Tomar las medidas



Coloca tu dispositivo sobre la pierna del vaquero o la parte de la tela que vayas a usar. Ancho: Deja 2 cm extra de cada lado para las costuras. Si el dispositivo es muy grueso, añade 1 cm más. Alto: Duplica el alto del dispositivo (ya que la tela se doblará para formar la bolsa) y añade un extra de 5 a 8 cm en la parte superior para hacer la solapa de cierre. Corta la misma medida para la tela del forro y el acolchado.

Preparar el "Sándwich" de protección



La tela de vaquero (el exterior).

La guata o goma eva (el relleno).

La tela de forro (el interior).

Costura del cuerpo



Enfrenta los lados "derechos" (la parte linda) de la mezclilla y el forro. Cose el borde superior (donde irá la abertura o la solapa). Da la vuelta a la pieza para que el derecho quede hacia afuera y el relleno quede atrapado en el medio. Ahora, dobla la pieza a la mitad (dejando la solapa libre arriba) para formar la bolsa. Cose los laterales exteriores con una puntada fuerte (un pespunte o costura recta si usas máquina). Si coses a mano, la puntada hacia atrás es la más resistente para la mezclilla.

El sistema de cierre

