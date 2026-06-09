Ideas DIY: Cómo hacer cuadros minimalistas con hojas secas y cartón

La decoración del hogar ha pasado siempre por las mentes creadores de los diseñadores de interiores y de quienes, a través del arte, le dan forma a objetos que sirven para la decoración. Sin embargo, desde hace un par de años esto ha comenzado a cambiar ya que cada vez más personas se animan a darle rienda suelta a su faceta creadora.

Noticias Veracruz del 8 de junio 2026

La imaginación y la creatividad se unen al reciclaje y la reutilización. Así es como, además de ayudar con el cuidado del medio ambiente, se logra sembrar relajación al cuerpo y exprimir al máximo nuestra capacidad creadora.

¿Qué son las ideas DIY?

“Hazlo tú mismo” es una de las frases que más abundan en las redes sociales, aunque reflejadas con sus siglas en inglés DIY. Las ideas DIY se presentan entonces como el conjunto de propuestas que invitan a las personas a darle forma a objetos a través de su participación creativa al 100%.

Este movimiento invita a crear, modificar, reparar o personalizar cosas sin que intervengan terceros. Por lo tanto, el resultado de ese proceso queda en nuestras manos, en nuestra capacidad de llevar al plano real lo abstracto que podamos ver en nuestra imaginación.

Cuadros minimalistas DIY

En base a lo señalado, en esta oportunidad, una de las propuestas creativas consiste en la creación de cuadros minimalistas utilizando hojas secas y cartón reciclado. Este proyecto, que tiene una cuota ecológica, puede ayudarnos a darle forma a un elemento decorativo original y con nuestro sello.

La Inteligencia Artificial (Gemini) es la encargada en esta oportunidad de revelarnos el paso a paso para crear nuestros cuadros minimalistas, en un proceso sencillo, limpio y con trucos para que el cartón no parezca "cartón" y las hojas te duren años perfectas:



Materiales: Hojas secas, cartón grueso, cartulina blanca, beige o papel craft, pegamento, tijeras, cúter, regla y lápiz.

El paso a paso

Preparar la base y el fondo



Corta un rectángulo de cartón del tamaño que quieras tu cuadro.

Corta un trozo de cartulina (blanca o beige) del mismo tamaño y pégala sobre el cartón .

Composición minimalista



Presenta las hojas en el centro de la cartulina pero dejando mucho espacio vacío alrededor.

Una vez que te guste cómo queda hay que pegarlas con poco pegamento.

El marco "Falso Paspartú" de cartón

