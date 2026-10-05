Ideas DIY: 5 ideas divertidas para personalizar tu refrigerador con el estilo de El Gato en el Sombrero

A través de las ideas DIY muchas personas han encontrado una forma de entretenerse, de compartir tiempo con sus seres queridos y de alejarse de los dispositivos móviles. “Hazlo tú mismo” es lo que motoriza este tipo de manualidades que han sido aceptadas por personas de distintas edades.

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Una característica a destacar de las ideas DIY es que muchos de los proyectos se llevan a cabo a partir de materiales reciclados. Además, no requieren de conocimientos especiales ni mucho menos de herramientas difíciles de conseguir.

Ideas DIY de El Gato en el Sombrero

En cuanto a los proyectos, en redes sociales se pueden encontrar muchas ideas DIY creativas que pueden hacerse fácilmente. Es por eso que, a modo de ejemplo, te contaremos sobre 5 propuestas inspiradas en un clásico infantil que desde el mundo de la literatura llegó a la televisión y al cine, El Gato en el Sombrero.

El objetivo es poder personalizar tu refrigerador con el estilo de este extravagante gato con sombrero a rayas. Así, podrás imprimir en tu hogar la esencia de este ícono de la creatividad, el caos divertido y el diseño retro.

El Gato en el Sombrero en tu refrigerador

Personalizar tu refrigerador con el estilo de El Gato en el Sombrero no es muy difícil ya que las ideas DIY que te presentamos invitan a emplear líneas gráficas sencillas, colores primarios vibrantes (rojo, azul y blanco) y un toque desenfadado donde la imperfección es parte del encanto:

El famoso sombrero de rayas rojas y blancas en la parte superior

El elemento más emblemático del personaje es su sombrero de copa alta.

Materiales: Vinilo adhesivo o cartulina gruesa (roja y blanca), tijeras y cinta magnética.

Cómo hacerlo: Corta tiras horizontales rojas y blancas para recrear el patrón a rayas. Colócalas de forma ligeramente inclinada en la puerta superior (o congelador) de tu refrigerador para darle ese toque animado e imperfeto característico de los dibujos de Dr. Seuss. Corona la cima del refrigerador con la base inclinada del sombrero.

El gran moño rojo en las manijas

La pajarita o moño gigante del Gato es el acento de color perfecto para transformar las manijas de tu refrigerador.

Materiales: Fieltro rojo, relleno de algodón o goma espuma, y precintos o imanes.

Cómo hacerlo: Corta dos formas de gota grandes y un círculo central en fieltro rojo para armar un moño esponjoso en 3D. Rellénalo ligeramente para darle volumen y fíjalo justo en la unión de las manijas o en el centro de la puerta principal.

Pizarra magnética "Cosas"

Inspirada en los traviesos compañeros del Gato, esta idea combina decoración con utilidad diaria para anotar la lista de compras o recados.

Materiales: Lámina magnética de pizarra blanca o negra, marcadores para pizarra y cartulina azul cyan (para el pelo).

Cómo hacerlo: Recorta dos círculos blancos con borde negro tipo boceto y escribe en el centro "Thing 1" y "Thing 2". Agrega en la parte superior del círculo recortes en forma de pelo despeinado azul brillante. Utilízalos como recuadros para tus notas o recordatorios diarios.

Detalles de dibujo animado con cinta Washi azul y negra

El estilo visual de Dr. Seuss destaca por sus trazos de tinta negra "dibujados a mano" y sus toques de azul claro.

Materiales: Washi tape negra y azul, o marcadores borramables para bordes.

Cómo hacerlo: Delinea los bordes de la puerta y las esquinas de tu refrigerador con cinta negra fina, haciendo trazos irregulares o dobles para simular el estilo de un libro ilustrado. Agrega pequeñas ráfagas de viento o detalles en color azul cerca de la base o los laterales.

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