Cómo reutilizar unos pallets viejos y crear una bonita cama para tu mascota

Para todos los que tienen perros en su casa, es fundamental la comodidad para ellos, y que hay quienes suelen dormir con sus dueños, pero hay otros que tienen su propia cama y lugar, lo que garantizará un buen descanso. Pero, si estás buscando un lugar para que pueda dormir cómodamente y sin la necesidad de gastar tanto dinero, te vamos a compartir la de la técnica DIY que consiste en reutilizar pallets y así convertir estos pallets para que puedan descansar.
Si hay algo que no puede faltar en ningún hogar son los pallets, que se caracterizan por ser estructuras de madera empleado para el movimiento de carga y facilitar así el levantamiento y que se les ha dado otros usos para el hogar, como la decoración y la confección de varios adornos. En este caso, se pueden utilizar para hacer una linda cama para que el perro pueda descansar y tomarse una siesta.
Lo más probable es que el perro tenga un lugar favorito para dormir la siesta, y que a veces suelen hacerlo con sus dueños, pero que mejor que prepararle una cama para que estén cómodos y donde no será necesario gastar tanto dinero. En este caso, la técnica DIY compartieron cómo reciclar los pallets en simples pasos y lograr un resultado increíble.
Materiales y herramientas
- Pallets industriales
- 4 ruedas
- Tirafondos
- Tablones de madera
- Lijadora multiusos
- Sierra de sable, circular y de calar
- Cinta métrica
- Lápiz
- Taladro atornillador
Cómo hacer la cama para el perro con pallet
- Lijar todas las superficies de todos los pallets con el objetivo de dejar la madera suave al tacto y eliminar las astillas
- Separar los tablones, medir y ajustar los laterales utilizando la sierra de sable, separando los tablones hasta obtener 4 piezas y marcar las referencias con cuidado cortando los tablones con una sierra circular
- Preparar una pieza frontal con una abertura en la parte inferior, dibujando el rebaje y redondear las esquinas para evitar ángulos incómodos; adaptando la altura de la entrada al tamaño
- Colocar los laterales en su posición y fijarlos a la base con tirafondos usando el taladro destornillador y comprobando que las uniones queden firmes
- Colocar las ruedas en la parte inferior y asegurarte de que queden bien sujetas
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