¿Qué hacer con la puerta de vidrio de un lavarropas roto? 4 ideas de reciclaje

Cuando un electrodoméstico principal como la lavadora deja de funcionar de forma definitiva, el primer impulso es llevarlo al servicio de chatarra. Sin embargo, antes de deshacerte de él, debes saber que esconde un tesoro para los amantes del diseño de interiores y el upcycling: su puerta de vidrio o escotilla.

Las puertas de los lavarropas de carga frontal están fabricadas con un vidrio templado ultra resistente, diseñado para soportar altas temperaturas, golpes y presión. Esta durabilidad las convierte en la materia prima perfecta para proyectos de bricolaje casero.

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4 ideas ingeniosas para reutilizar la puerta de vidrio de tu lavarropas

Un frutero o ensaladera de diseño industrial

Separa el cristal del marco plástico o metálico de la puerta. Una vez libre, limpia bien los bordes. Puedes colocarle unas pequeñas almohadillas de silicona transparentes en la base exterior para que no se tambalee sobre las mesas. El resultado es un frutero de centro de mesa minimalista, pesado y de aspecto muy moderno.

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Una hielera elegante para tus reuniones

Al igual que en la idea anterior, utiliza el cuenco de vidrio limpio. Al ser un material grueso, aisla el frío de manera excelente. Llénalo de hielo picado, coloca tus botellas o latas favoritas en el centro y tendrás una hielera de estilo industrial que llamará la atención de tus invitados.

Una ventana náutica u ojo de buer decorativo

Puedes empotrar la estructura de la puerta directamente en un tabique de madera. Al poder abrirse y cerrarse con su pestillo original, funciona como una ventana hermética circular tipo ojo de buey. Es ideal para sótanos, baños temáticos o puertas divisorias de cocinas que necesitan un paso de luz.

Una ventana náutica u ojo de buer decorativo

Un macetero colgante o fuente para el jardín

Puedes usar el cuenco de cristal para crear un pequeño ecosistema de suculentas o plantas que requieran poco riego. Otra gran opción es fijar la puerta a una pared exterior o base de piedra para que sirva de bebedero o baño para pájaros silvestres, aportando vida y movimiento a tu patio.

