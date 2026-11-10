Los recipientes plásticos que quedan después de consumir productos lácteos pueden tener una segunda utilidad dentro del hogar, como lo es el bote de leche que se puede transformar en una huevera resistente para decorar la cocina con esta manualidad, como lo es el tutorial para tejer tu propia cubierta del escusado y juego de tapete a crochet para el baño.

En lugar de desechar el bote de la leche, puedes convertirlo en organizadores para aprovechar su estructura, ligereza y capacidad. Una alternativa consiste en construir un soporte para guardar el empaque comercial de los huevos, agregarle asas y personalizarlo con pintura, tela o detalles adhesivos. Asimismo, puedes aprender a tejer a crochet con los tutoriales de la artista Alessandra Cesarato.

Manualidades DIY: cómo hacer una huevera resistente con un bote de leche y decoración bonita para tu cocina Manualidades DIY: cómo hacer una huevera resistente con un bote de leche y decoración bonita para tu cocina (IA)

Materiales para hacer la huevera

Antes de comenzar, se recomienda elegir un recipiente plástico limpio, sin grietas ni deformaciones, como un recipiente de aproximadamente 3.8 litros si se busca mayor capacidad.

Materiales:

Un envase plástico vacío de leche.

Tijeras resistentes o cúter.

Regla y marcador permanente.

Lija fina para suavizar los bordes.

Pintura acrílica compatible con plástico.

Pinceles de diferentes tamaños.

Tela, listón o papel decorativo.

Pegamento adecuado para plástico.

Cinta decorativa o silicón frío.

Paquete de huevos de 6 o 12 piezas.

Paso a paso para convertir bote de leche en huevera

Paso 1. Limpia y prepara el envase: Retira la etiqueta comercial, elimina los restos del producto y enjuaga el interior con agua. Deja secar completamente antes de marcar la superficie.

Paso 2. Marca la altura del soporte: Coloca el empaque original sobre una mesa y mide su largo, ancho y altura. Después, presenta el recipiente plástico junto al empaque para calcular cuánto material necesitas conservar.

Paso 3. Recorta la estructura: Deberás utilizar un cúter para retirar la sección superior del recipiente. Conserva la base y las paredes laterales, ya que estas funcionarán como soporte. Si el plástico presenta bordes irregulares, utiliza una lija fina para reducir las asperezas.

Paso 4. Refuerza las paredes laterales: Para aumentar la firmeza, puedes colocar dos tiras de cartón grueso en las paredes exteriores y cubrirlas con tela. Otra alternativa consiste en añadir una segunda capa de plástico recuperado en las zonas donde descansará el empaque comercial.

Paso 5. Comprueba la capacidad: Introduce el paquete original, sin retirar los huevos de su empaque, y verifica que la base mantenga el equilibrio sobre una superficie plana.