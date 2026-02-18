4 ideas para reciclar y reutilizar las esponjas viejas de cocina

El reciclaje y la reutilización de elementos que por lo general quedan olvidados en un rincón del hogar o arrojados a la basura, se han convertido en una gran opción para muchas personas. Sin necesidad de tener grandes habilidades para las manualidades y el arte, se les puede dar una nueva oportunidad.

A través de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), cada vez más personas incursionan en estas prácticas y verifican sus beneficios. Las posibilidades parecen ser infinitas y es por eso que no sorprende que hasta las esponjas viejas de cocina pueden aun servir una vez cumplido su ciclo.

¿Qué importancia tiene el reciclado?

“Muchas veces vemos la basura como el final del camino, cuando en realidad puede ser el inicio de algo nuevo, y de paso le damos un respiro al planeta”, responde Gemini cuando se le consulta sobre el reciclaje y la reutilización de elementos en desuso.

Esta IA creada por Google destaca los beneficios principales de darle una segunda vida a lo que tenemos en casa. En este punto, pone de relieve que reutilizar es, básicamente, dejar de comprar cosas nuevas; la reducción de residuos; el hecho de salvar recursos naturales y la estimulación de la creatividad.

¿Cómo reutilizar esponjas viejas de cocina?

Como se mencionó, la reutilización de ciertos objetos tiene sus beneficios y es por eso que parece que nada escapa cuando hay imaginación. En este punto, Gemini fue consultada sobre qué se puede hacer con las esponjas viejas de la cocina, ante lo que respondió: “Aunque pierdan su capacidad para dejar los platos impecables, todavía tienen mucha vida útil en otras áreas de la casa”.

Esta Inteligencia Artificial destaca el hábito de “no tirar nada sin antes darle una segunda oportunidad” y es por ello que comparte las siguientes 4 ideas para transformar la esponjas viejas de cocina:

El truco del "hielo flexible": Si tienes una esponja vieja (pero limpia, puedes hervirla unos minutos primero), humedécela por completo y métela en una bolsa de cierre hermético (tipo Ziploc). Ponla en el congelador.



Para qué sirve: Tendrás una compresa fría que no gotea cuando se derrite (porque la esponja reabsorbe el agua) y que se adapta mejor a las curvas del cuerpo (rodillas, codos) que un bloque de hielo rígido.

Base de drenaje para macetas: Antes de poner la tierra en una maceta nueva, corta la esponja en trozos pequeños y colócalos en el fondo.



Para qué sirve: Ayuda a retener la humedad por más tiempo y evita que la tierra se escape por los agujeros de drenaje. Es ideal para plantas que necesitan un suelo constantemente húmedo.

Limpieza de rieles y zonas difíciles: Las esponjas viejas son perfectas para esos trabajos "sucios" que no quieres hacer con una esponja nueva.



Idea pro: Haz unos cortes longitudinales en la parte suave de la esponja para que encaje perfectamente en los rieles de las ventanas o de la puerta corrediza. Así, con una sola pasada, limpias los bordes y el fondo del riel al mismo tiempo.

Quita-pelusas casero: Si tu esponja tiene ese lado abrasivo (la fibra verde o fibra fuerte), úsala en seco para frotar suavemente tus abrigos de lana o alfombras pequeñas.

