3 ideas para crear un rincón verde en tu balcón usando materiales reciclados

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha permitido que las distintas aplicaciones lleguen a ocupar un lugar preponderante en los dispositivos móviles de millones de personas. A través de estas herramientas, se realizan muchas consultas en el marco de los más diversos ámbitos de la vida.

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En este punto, uno de los usos que se realiza de aplicaciones como Gemini y ChatGPT apunta al diseño y decoración de hogares. Las consultas sobre nuevas tendencias, ideas y trucos para embellecer o incrementar la funcionalidad de las casas se multiplican.

Reciclados para el hogar

En este marco, la aplicación Gemini pone de relieve cómo muchas personas están eligiendo el reciclado como una forma de expresión creativa, pero también para decorar sus hogares. “Al reutilizar materiales como vidrio, madera de palets o textiles antiguos, no solo evitas que estos desechos terminen en vertederos, sino que también transformas objetos cotidianos en piezas únicas con historia”, precisa la IA de Google.

#balcon #transformacion #renovation #decor #homedecor #diy #diyhomedecor #diyproject #diyhome #diydecor ♬ All Around the World(La La La) - R3hab / A Touch of Class @numidia.home TRANSFORMACIÓN MINI-BALCÓN 😱🫣 Por fiiiiiiin me puse con el balcón jajajaj lo séeeee, he tardado mucho en terminarlo, pero me había puesto con otras cosas y lo había dejado un poco de lado… Os cuento todo lo que hice: ✅ Pinté todo de blanco nuclear para ganar luz. ✅ Puse césped artificial para tapar el horrendo suelo rojo que había debajo (quería algo rápido y práctico). ✅Pinté la barandilla con un guante de lana (eso lo tenéis en otro Reel). ✅ Puse cañizo en la barandilla y le apliqué pintura blanca rebajada con agua para que no estuviese tan naranja. ✅ Tapé los aires con una estructura de madera registrable (es decir, que se pueda abrir con unas bisagras para acceder a las máquinas en caso necesario). ✅ Grapé cañizo que me sobró de la barandilla en la estructura de los aires y lo pinté de blanco. Es importante que las máquinas respiren, así que dejé bastante distancia entre ellas y la estructura, además de dejar al aire la parte inferior y lateral. Después, los detalles (que son los que marcan la diferencia): ✅ Hice un pequeño rincón de lectura bajo los aires (se quedaba ese hueco “muerto” y lo aproveché así. ✅ Puse una mesa y 2 sillas. La mayoría de las cosas son de @leroymerlines, si queréis alguna referencia ponérmelo en comentarios. Espero que os guste tanto como a mí 🥰🥰 la verdad que estoy encantada y el cambio ha sido brutal. Si quieres ver más vídeos como este ayúdame con tu ❤️ o 🔓 Gracias, como siempre! Os quierooooo ❤️ #misideasleroymerlin

De acuerdo con Gemini, esta práctica fomenta una economía circular doméstica, donde la vida útil de los productos se extiende, disminuyendo la demanda de nuevos recursos naturales y la energía necesaria para la fabricación industrial.

¿Cómo crear un rincón verde en tu balcón?

Gemini afirma que, además del beneficio ecológico, el upcycling o supra-reciclaje permite renovar la estética de una casa de manera sumamente económica. Al respecto, invita en esta oportunidad a transformar nuestro balcón en un oasis personal sin la necesidad de una gran inversión.

“A veces, los mejores recursos ya están en casa esperando una segunda vida”, destaca la Inteligencia Artificial y detalla tres ideas creativas para armar un rincón verde en el balcón con materiales reciclados:

Jardín vertical con palets de madera: Si el espacio en el suelo es limitado, las paredes son tus mejores aliadas. Los palets suelen desecharse en comercios y son estructuras perfectas para plantas.



Cómo hacerlo: Consigue un palet de madera, líjalo ligeramente para evitar astillas y trátalo con un protector para exterior. Puedes grapar tela de jardinería (geotextil) por detrás y por debajo de los listones para crear "bolsillos" de tierra, o simplemente usar ganchos para colgar macetas pequeñas directamente de las maderas.

Qué plantar: Es ideal para hierbas aromáticas (albahaca, menta, romero) o plantas colgantes como los potus.

Maceteros de auto-riego con botellas PET: Las botellas de plástico tardan siglos en degradarse, así que convertirlas en un sistema de riego eficiente es una excelente forma de reciclarlas.



Cómo hacerlo: Corta una botella de plástico por la mitad. En la tapa, haz un pequeño agujero y pasa un trozo de cuerda de algodón o una tira de tela absorbente. Llena la base con agua y coloca la parte superior (boca abajo) encajada en la base, con la tierra y la planta. La cuerda absorberá el agua necesaria por capilaridad.

Qué plantar: Perfecto para suculentas o plantas que requieren humedad constante. Además, puedes pintarlas con diseños geométricos o colores tierra para que luzcan modernas.

Estantería botánica con escaleras viejas o cajones de fruta: Los cajones de madera (huacales) o una escalera plegable que ya no sea segura para subir pueden ser el soporte de niveles perfecto para tu rincón verde.

