Así fuiste en tu infancia de acuerdo con tu fecha de nacimiento

Mañana se celebra el Día del Niño por lo que muchos recuerdan cómo fue su infancia. Esta etapa marcó una parte de lo que somos en el presente por lo que te vamos a reconectar con esa parte de ti.

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La fecha de nacimiento, según la astrología, interviene en la personalidad por lo que de niños ya nos diferenciamos de los demás. En esta oportunidad te vamos a contar cómo el día que naciste te marcó como niño.

¿Cómo fue tu infancia según tu fecha de nacimiento?

Enero

Su infancia se caracterizó por la responsabilidad, la observación y la maduración. De pequeño seguro te tomaste las cosas muy en serio, te gustaba sentirte útil al ayudar y actuabas como grande. Eras reservado con tus emociones, pero muy leal con quienes querías.

Febrero

Aquí tenemos niños creativos, curiosos y con personalidad. Imaginabas mundos diversos, hacías preguntas inesperadas y buscabas tu propia forma de hacer las cosas. Eras sociable cuando querías, aunque también necesitabas momentos para estar en tu propio espacio.

niños

Marzo

Quienes nacieron en marzo fueron sensibles, nobles y soñadores. Sentías empatía por los demás, captabas fácilmente los ambientes y muchas veces preferías la tranquilidad antes que el conflicto.

Abril

Para los nacidos en abril, su personalidad era inquieta, valiente y con mucha energía. Sentían siempre la necesidad de moverse, explorar, competir o descubrir cosas nuevas. Tenían carácter fuerte y no te gustaba que te dijeran qué hacer, pero también eras directo, alegre y muy espontáneo.

Mayo

Los de mayo son tranquilos, cariñosos y un poco tercos. Podían disfrutar de la comodidad, los juegos que te daban seguridad y las rutinas conocidas. Eras paciente, constante y solías crear vínculos muy fuertes con tu familia.

Niña feliz.

Junio

Tu infancia pudo haber sido marcada por hablar, por usar la inteligencia y la curiosidad. Hacías muchas preguntas, aprendías rápido y querías saber todo. Cambiabas de interés con facilidad, pero siempre encontrabas algo nuevo que te emocionara descubrir.

Julio

Recordarás haber sido un niño sensible, protector y muy apegado a tu hogar. Valorabas mucho a tu familia y buscabas sentirte querido y seguro. Podías parecer tímido al inicio, pero con confianza mostrabas tu lado divertido, dulce y muy entregado.

Agosto

En cuanto a los de agosto, la astrología marca que eran carismáticos, orgullosos y con necesidad de destacar. Llamabas la atención de manera natural, liderabas juegos o te reconocían por lo que hacías. Tenías gran corazón y eras generoso con quienes querías.

Septiembre

Los de septiembre fueron niños ordenados, observadores y perfeccionistas. Lograbas ver lo que otros no y buscabas hacer las cosas bien. Eras reservado al principio, pero muy confiable, inteligente y dedicado.

Octubre

En octubre están los niños amables, sociables y con facilidad para llevarse bien con los demás. Les gusta la armonía, compartir y sentirte acompañado. Tienen buen gusto desde pequeño y evitabas peleas innecesarias siempre que podías.

Noviembre

Luego tenemos los nacidos en noviembre que eran niños intensos, valientes y con mucho sentimiento. Sentías todo con fuerza, aunque no siempre lo expresabas. Eras observador, intuitivo y cuando querías algo luchabas hasta conseguirlo.

Diciembre

Por último, tenemos a los nacidos en diciembre que eran alegres, aventureros y llenos de entusiasmo. Te gustaba reír, aprender cosas nuevas y sentir libertad para explorar. Tenías energía contagiosa y una forma optimista de ver la vida incluso desde pequeño.