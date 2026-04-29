El ritual infaltable este 1 de mayo para atraer trabajo y dinero

Este viernes 1 de mayo se conmemorará el Día del Trabajo por lo que las celebraciones de quienes gozan de uno no faltarán. Sin embargo, aquellos que aun buscan una salida laboral o quieren cambiar de puesto en sus respectivos empleos de seguro elevarán plegarias para que eso se concrete.

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Repartir currículums y golpear puertas no es la única estrategia en este sentido, sino que muchos depositan sus esperanzas en creencias como el Feng Shui. Esta filosofía oriental invita a lograr armonía en el hogar para atraer energías positivas que permitan lograr lo que nos proponemos.

El Feng Shui y el trabajo

El Feng Shui invita a activar el sector Norte de nuestro hogar o habitación para atraer nuevas oportunidades laborales. Esta creencia hace referencia a que en casa no pueden faltar elementos relacionados al agua por lo que tener una pequeña fuente o imágenes con paisajes marinos es una buena opción.

Como siempre, esta creencia afirma es fundamental que exista armonía para prevenir el bloqueo del ingreso de las energías y que estas fluyan adecuadamente. De todos modos, existen alternativas que, en una fecha tan especial como la del 1 de mayo viene bien conocer.

Un ritual por trabajo

Aprovechando que este viernes es el Día del Trabajo, el Feng Shui nos propone un ritual que ayuda a atraer las propuestas laborales y el dinero a nuestras vidas. Es por eso que señala que el primer paso para activar el sector Norte de nuestro hogar o habitación consiste en sanear el entorno eliminando el desorden y la suciedad, factores que según esta creencia estancan el crecimiento.

Una vez despejado el espacio, se debe integrar el elemento agua, como se mencionó anteriormente, para atraer dinamismo financiero y nuevas propuestas. Este marco preparatorio garantiza que las vibraciones de prosperidad fluyan sin obstáculos físicos en la oficina o el hogar.

El núcleo del ritual será la creación de un recipiente de abundancia utilizando un frasco de vidrio, monedas y canela. Dentro del envase, se deposita un papel con un objetivo profesional redactado como una realidad presente, se cubre con las monedas y se añade la especia para acelerar su manifestación. Finalmente, el frasco debe sellarse y ubicarse en un lugar estratégico, como el escritorio o la entrada principal, manteniéndolo allí durante todo el mes de mayo para sostener la intención de éxito.