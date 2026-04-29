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Exatlón México: Mati Álvarez, Jazmín Hernández o Evelyn Guijarro o Katia Gallegos descubre quién gana el Power Token Femenil

Rojos y Azules están viviendo las últimas semanas de la novena temporada de Exatlón México, y en esta ocasión las mujeres competirán por el Power Token Femenil.

Exatlón México Descubre quién gana el ÚLTIMO Power Token Femenil hoy miércoles 29 de abril en vivo por la señal de Azteca Uno

Escrito por: Abimelek Flores

La semana 31 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy miércoles 29 de abril de 2026 se llevará a cabo la competencia por el último Power Token Femenil, para saber quién gana estos premios no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, también puedes dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos y videos así como los programas.

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Rojos vuelven a la Barraca y los Azules recuperan la Villa 360

La Villa 360 fue recuperada por los Azules quienes ya sólo cuentan con 4 participantes que son: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Alexis Vargas y Adrián Leo. De hecho, antes de que se llevará a cabo la pugna por el Power Token Varonil, los celestes reconocieron el trabajo que hizo la basquetbolista, quien estará corriendo muchas veces debido a la lesión que tiene Sniper.

Cabe señalar que Katia Gallegos pudo conseguir los relevos en la pugna por la Villa 360, para después correr a lado de Adrián Leo y fue Mufasa quien pudo darles el inmueble con lujos a los Azules. Tras esta victoria, quien reconoció todo su esfuerzo fue Evelyn Guijarro, quien le dijo a Katia Gallegos que ella se había ganado el MVP del día.

Por otro lado, también vimos y escuchamos cómo es que Adrián Leo y Alexis Vargas estaba platicando sobre todo lo que pasa en la semana final del reality deportivo, fue aquí donde Mufasa aceptó que, él nunca había llegado a esta instancia, por lo que no sabe a ciencia cierta lo que ocurre, pero aseguró que, él quiere que, quienes compitan por los campeonatos sean la Pesadilla Ninja y él.

Ya en el lado de la Barraca, los Rojos aseguraron que haber ganado el Power Token Varonil era una buena victoria y más porque fueron los últimos premios de este tipo. Por otro lado, quien se mostró muy emocionada de estos días es Jazmín Hernández, quien ya ha participado en 3 ocasiones en el reality deportivo, sin embargo, al parecer La Flaca nunca había llegado a estas instancias de la competencia.

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