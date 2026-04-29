Exatlón México: Mati Álvarez, Jazmín Hernández o Evelyn Guijarro o Katia Gallegos descubre quién gana el Power Token Femenil

La semana 31 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y para hoy miércoles 29 de abril de 2026 se llevará a cabo la competencia por el último Power Token Femenil, para saber quién gana estos premios no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país, o bien, también puedes dar clic aquí para ver todo el contenido exclusivo del reality deportivo como: fotos y videos así como los programas.

Te puede interesar: Exatlón México: Zudikey Rodríguez comparte una tierna foto de su primer hijo con melancólico mensaje

Rojos vuelven a la Barraca y los Azules recuperan la Villa 360

La Villa 360 fue recuperada por los Azules quienes ya sólo cuentan con 4 participantes que son: Evelyn Guijarro, Katia Gallegos, Alexis Vargas y Adrián Leo. De hecho, antes de que se llevará a cabo la pugna por el Power Token Varonil, los celestes reconocieron el trabajo que hizo la basquetbolista, quien estará corriendo muchas veces debido a la lesión que tiene Sniper.

Cabe señalar que Katia Gallegos pudo conseguir los relevos en la pugna por la Villa 360, para después correr a lado de Adrián Leo y fue Mufasa quien pudo darles el inmueble con lujos a los Azules. Tras esta victoria, quien reconoció todo su esfuerzo fue Evelyn Guijarro, quien le dijo a Katia Gallegos que ella se había ganado el MVP del día.

Por otro lado, también vimos y escuchamos cómo es que Adrián Leo y Alexis Vargas estaba platicando sobre todo lo que pasa en la semana final del reality deportivo, fue aquí donde Mufasa aceptó que, él nunca había llegado a esta instancia, por lo que no sabe a ciencia cierta lo que ocurre, pero aseguró que, él quiere que, quienes compitan por los campeonatos sean la Pesadilla Ninja y él.

Ya en el lado de la Barraca, los Rojos aseguraron que haber ganado el Power Token Varonil era una buena victoria y más porque fueron los últimos premios de este tipo. Por otro lado, quien se mostró muy emocionada de estos días es Jazmín Hernández, quien ya ha participado en 3 ocasiones en el reality deportivo, sin embargo, al parecer La Flaca nunca había llegado a estas instancias de la competencia.

