Cómo quitarle el óxido a un candado que se mojó con la lluvia con solo un ingrediente de cocina
Para evitar problemas de la cerradura, es mejor que tengas en cuenta este gruco infalible.
El candado es uno de los elementos más comunes que utilizamos a diario y que es clave para la seguridad, teniendo en cuenta que nos podrá proteger puertas, lockers, cuartos, bicicletas, cadenas, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo y más si está expuesto al exterior, es probable que comience a oxidarse y esto es un gran problema porque puede ser un problema para abrirlo o incluso cerrarlo. Pero, hay un ingrediente de cocina que lo dejará totalmente reluciente.
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Lo más probable es que todos tengan un candado en el hogar y que esto sirve para poder cerrar puertas, cadenas y que generalmente están colocados en el exterior de los hogares, lo que hace que pueda estar expuesto a posibles afecciones, como así también que se oxide. Esto es un gran problema ya que puede afectar la cerradura del candado y nos imposibilitará que lo podamos abrir o cerrar e incluso romperse.
Por qué se oxida el candado
El motivo por el cual se oxida el candado es que cuando el hierro o el acero de su cuerpo y mecanismo entran en contacto con la humedad y el oxígeno del aire; y que puede incrementarse en los días de lluvia; por lo que perderá su color característico y es probable que deje de funcionar. Pero, para evitar esto, hay un truco muy sencillo que consiste en aplicar un ingrediente de cocina que le sacará el óxido.
El ingrediente para quitar el óxido del candado
Para proteger al candado del óxido en los días de lluvia, lo mejor que puedes hacer es aplicar vinagre blanco y es que este ingrediente de cocina es uno de los más aliados para la limpieza y que con ayuda de otros elementos, lo vamos a dejar reluciente. A continuación, te dejamos el paso a paso para eliminar el óxido del candado.
Paso a paso para quitar el óxido del candado
- Pasar un cepillo de dientes viejo o un cepillo de alambre suave
- Frotar especialmente el arco y las zonas afectadas
- Aplicar vinagre blanco, y envolver las partes oxidadas
- Dejar actuar entre 30 minutos a 1 hora
- Frotar nuevamente hasta que salga el óxido
- Pasar un trapo para secarlo bien y podrás usar un secador para eliminar humedad del mecanismo
- Poner unas gotas de lubricante para cerraduras donde entre la llave
- Abrir y cerrar varias veces para que penetre
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