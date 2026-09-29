Cómo limpiar las juntas de los azulejos: mezcla casera con 4 ingredientes

El cuidado de la higiene no es solo para nuestro cuerpo, sino que cada rincón de nuestra casa debe estar limpio. De esta manera se previenen plagas y la formación de hongos o aparición de bacterias que pueden afectar a nuestra salud.

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Si bien el rubro de la limpieza ha lanzado una gran cantidad de productos al mercado que sirven para limpiar nuestra casa, algunas veces debemos recurrir a trucos o estrategias que permitan una higiene más profunda.

Suciedad en los azulejos

En esta oportunidad, nuestra atención se posa sobre los azulejos y es que en la junta de estos puede acumularse grasa y suciedad. Esto se debe, en un principio, porque el material que se utiliza en las uniones es poroso y rugoso por lo que la limpieza en estas zonas se requiere de mayor intensidad.

Desde la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos precisan que la humedad persistente y la mala ventilación de los ambientes crean las condiciones óptimas para que partículas que se encuentran en el aire se adhieran y filtren en las juntas de los azulejos. De esta manera, luego se forma moho y pueden aparecer bacterias.

Una mezcla de limpieza profunda

Es común ver cómo la unión de los azulejos comienza a mostrar un color más oscuro y esto es lo que debe despertar alarmas. Aunque muchos productos prometen actuar en estos casos, existe una mezcla casera que se ha difundido como la solución definitiva.

Se trata de una pasta que se forma mezclando media taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de agua oxigenada, una cucharada de detergente líquido para vajilla y dos cucharadas de agua. Tras revolver bien y lograr una mezcla cremosa, hay que remover primero el polvo del área a tratar y luego untar la pasta sobre las ranuras y permitir que actúe entre 5 y 10 minutos sin dejar que se seque por completo.

Transcurrido ese tiempo, se debe cepillar suavemente con un cepillo pequeño de cerdas firmes, para finalmente retirar todo el sobrante pasando un paño húmedo hasta dejar la superficie impecable. Así tus azulejos volverán a lucir como nuevos y lo que antes era un problema dejará de existir.