4 plantillas de Kpop Demon Hunters para decorar las paredes del cuarto; tu habitación lucirá al estilo de las Guerras Huntrix

No cabe duda que una de las películas que más éxito e impacto ha tenido recientemente ha sido "Kpop Demon Hunters". Muchas personas se han convertido en fieles fans de la película y todos los personajes, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 plantillas de la cinta para que imprimas y colores en las paredes de tu habitación. Le darás un toque único y lleno de creatividad a tu cuarto.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas para decorar las paredes del cuarto y que tenga el estilo de las Guerreras Huntrix

En cada una de estas plantillas encontrarás a las 3 guerreras Huntrix; Rumi, Zoey y Mira en diferentes versiones, por lo que tendrás una gran variedad para decidir cuál es la que va más con tu estilo y personalidad. Puedes imprimir la plantilla en el material que prefieras y puedes pegarla con cinta adhesiva o incluso enmarcarlas en un cuadro y con ayuda de un martillo y clavos colocarla en la pared.

Kpop Demon Hunters: Plantilla con Zoey, Rumi y Mira y sus espadas

Esta plantilla, como su nombre lo indica tiene a las tres Guerreras Huntrix con sus respectivas espadas. Las tres lucen atuendos con prendas amarillas. El fondo de la plantillas es azul y el color de pelo de las guerreras es de tonos llamativos por lo que esta plantilla es ideal para las paredes blancas, ya que le darán un toque ideal y perfecto para poder lucir.

Kpop Demon Hunters: Plantilla con Zoey, Rumi y Mira comiendo

Esta plantilla es ideal para las niñas que mana la comida coreana ya que las tres Guerreras Huntrix se encuentran comiendo comida típica como el ramen además de que en su mesa hay sodas, banderillas y snacks deliciosos así como bebidas con tapioca. La imagen es una de las más icónicas de la cinta.

Kpop Demon Hunters: Plantilla con Zoey, Rumi y Mira sobre el escenario

Esta plantillas es ideal para las fans de la cinta que aman ver a las Guerreras en acción y cantando ya que Zoey, Rumi y Mira se encuentran sobre el escenario con sus respectivos micrófonos inalámbricos y sus atuendos dorados llenos de brillo en tonos negro con blanco.

Kpop Demon Hunters: Plantilla con Zoey, Rumi y Mira espiando a los Saja Boys

Esta plantilla es ideal para las fans de las Guerreras Huntrix que aman verlas en atuendos más relajados ya que Rumi, Zoey y Mira portan outfits casuales como sudadera, gorras y lentes. La imagen es una escena en la que las Guerreras espían a los Saja Boys por lo que esas s on las expresiones que sus rostros muestran.