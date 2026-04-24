La mejor fecha para impermeabilizar tu azotea: se seca bien y no se filtra agua de lluvia

La temporada de lluvias está próxima a llegar, por lo que es momento de subirse a la azotea y observar su estado, ya que de haber pequeñas grietas te costará lidiar con las goteras cuando se venga el aguacero. Por lo anterior, se recomienda impermeabilizar en una fecha, a fin de que se seque bien y así evitar que el agua se filtre. Ni en una semana ni en un mes: tiempo recomendable para lavar las sábanas.

La mejor fecha para impermeabilizar tu azotea es durante la primavera; es decir, entre marzo y mayo, antes de que lleguen las primeras lluvias del quinto mes del año y de junio, que es cuando comienzan las tormentas en México. Lo anterior, ya que el producto que se aplicará debe dejarse secar por lo menos 24 horas para que selle bien. Conoce el Pueblo Mágico que vale la pena visitar este fin de semana por el delicioso clima fresco.

Se recomienda impermeabilizar durnate la primavera, antes de la temporada de lluvia.|Pinterest

¿Cómo se impermeabiliza si llega la temporada de lluvia?

En dado caso de que se te llegue a pasar impermeabilizar el techo o te percates de que con las primeras lluvias tu casa se comienza a gotear, puedes hacerlo, aunque hay que tomar varios factores para que la superficie pueda sellar.

De acuerdo con un artículo del portal Adhetec, lo primordial que debes hacer si impermeabilizas en temporada de lluvia es aplicar el producto muy temprano, pero sobre todo consultar el clima y verificar que por lo menos ese día no caiga una tormenta ni chubascos.

Lo anterior, ya que el impermeabilizante debe secarse mínimo 12 horas, aunque si quieres buenos resultados, puedes dejarlo durante todo un día. Existen varias marcas de este producto que dan como garantía entre 5 y 10 años de durabilidad, pero se recomienda checar año con año el estado del techo y así evitar que te gotee durante los meses donde más llueve.