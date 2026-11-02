Maquilladora profesional: “Las cejas que más rejuvenecen son aquellas que conservar densidad y siguen la forma natural del ojo para que la mirada se vea más abierta y descansada”

Las cejas cumplen un papel fundamental en la expresión del rostro y pueden influir en cómo se percibe la mirada. Elegir la forma adecuada ayuda a resaltar los rasgos y conseguir una apariencia más fresca sin necesidad de recurrir a cambios drásticos.

Según una maquilladora profesional, las cejas que más rejuvenecen son aquellas que conservan su densidad y respetan la forma natural del ojo. Estos detalles permiten que la mirada se vea más abierta y descansada, por lo que es importante conocer qué aspectos tener en cuenta al maquillarlas.

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¿Cómo cuidar las cejas?

Para cuidar las cejas, es importante mantener una rutina sencilla que favorezca su aspecto natural. Evita depilarlas en exceso y procura respetar su forma original para conservar la densidad. Utiliza un cepillo especial para peinarlas suavemente y mantener los vellos en su lugar.

También puedes aplicar productos específicos para cejas que ayuden a mantenerlas hidratadas y definidas. Al maquillarlas, elige tonos similares a tu color natural y rellena únicamente las zonas menos pobladas con trazos ligeros. Recuerda retirar el maquillaje antes de dormir y evitar frotar la zona con fuerza para proteger la piel y los folículos.

¿Qué tipos de cejas rejuvenecen la mirada?

Las cejas que más rejuvenecen la mirada son aquellas que conservan su densidad, respetan la forma natural del ojo y presentan una elevación discreta en su tercio exterior. Este diseño aporta un efecto lifting visual, logrando que los ojos se vean mucho más abiertos, frescos y descansados.

Dale simetría a las cejas.|(Especial/Pinterest)

Se aconseja evitar los arcos demasiado marcados o angulosos, ya que tienden a endurecer los rasgos, así como las colas descendentes que provocan una apariencia de mirada triste o caída. Lo ideal es mantener un grosor adecuado y trabajar con trazos ligeros que imiten la dirección del pelo, difuminando el inicio y concentrando una sutil definición en la zona alta exterior.

Para lograrlo de forma natural sin sobrecargar el rostro, se recomienda utilizar productos específicos como lápices para rellenar pequeños huecos, sombras suaves o geles fijadores que mantengan los vellos peinados hacia arriba. En definitiva, se trata de acompañar la estructura ósea propia y realzar la armonía natural sin recurrir a cambios radicales ni a líneas excesivamente rígidas.